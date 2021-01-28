Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, aşı tedarikinde yaşanan sorunlar, salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişeler ve özellikle ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin belirsizlikler, küresel pay piyasalarında kar satışlarını beraberinde getirdi.
Analistler, son bir haftada dünya borsalarındaki satıcılı seyrin Borsa İstanbul'u da etkilediğini belirterek, dolar bazlı bakıldığında BIST 100 Endeksi'nin 200 sent civarında bulunduğunu, 2011'deki 500 sent seviyelerine göre oldukça iskontolu olmaya devam ettiğini söyledi.
Yatırımcıların kar realizasyonu ile endeksteki düzeltme hareketlerinin sağlıklı olduğunu aktaran analistler, dün olduğu gibi zaman zaman bu düşüşlerin, stop-loss (zarar kes) satışların devreye girmesi ile çok sert olabildiğine işaret etti.
Analistler, dönemsel olarak endekste ve hisse senetlerinde, bundan sonra da görülebilecek düzeltme süreçlerinde yatırımcıların panik olmamasının önemine dikkati çekerek, kredili ve gün içi işlemler konusunda temkinli olunması gerektiğini vurguladı.
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 6'ya yükselttiğini hatırlatan analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yılın ikinci yarısında Türkiye'nin döviz cinsinden kredi görünümü ve notu üzerindeki olası artırımlarının da yavaş yavaş potaya girebileceğini söyledi.