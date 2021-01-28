2021'de borsada rekorların devam edebileceği ve BIST 100 Endeksi'nde 1.800-1.900 seviyelerinin görülebileceği belirtilen strateji raporlarında, oynaklığı azalan Türk lirasının söz konusu hedeflere ulaşmada en önemli etkenlerden olacağı kaydedildi.

Garanti BBVA Yatırım'ın Mali Piyasalar Stratejisi raporunda, TL'de bu yıl da değer kaybı beklense de TCMB'nin sıkı duruşunun etkisiyle bu değer kaybının enflasyonun altında olacağı, TL'nin bu yıl nominal olmasa da reel olarak değerleneceği vurgulandı.

Öte yandan, Türk hisse piyasasında iskontolu görünümün devam ettiği belirtilen raporda, "7 Fiyat/Kazanç (F/K)" çarpanı bazında gelişen ülke borsalarına göre yüzde 58 daha ucuz olan BIST 100 Endeksi'nin, 5 yıllık ortalama iskontosunun ise yüzde 41 seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.