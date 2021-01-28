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    • Ekonomi
    • 28.01.2021 12:22
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    • 28.01.2021 12:24
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    O bankalar müjdeyi verdi! Düşük faizli görülmemiş kredi kampanyası! 28 Ocak ihtiyaç, ve taşıt kredi oranları kaç oldu?

    Bankalarda son dakika ! Bankaların kredi faiz oranları çeşitli tarihler aralığında yenileniyor. İhtiyaçlarını karşılamak, ev ya da araba almak üzere kredi çekecek olanlar bankaların kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bu bağlamda bankalar belirli dönemler arasında yeni fırsatlarını duyururken faiz oranlarında da değişime gidiyor. Bu hafta bazı bankalarda son dakika faiz değişimi meydana geldi. Özellikle sinde düşük faizler dikkat çekti. İşte 28 Ocak , , , ihtiyaç, ve faiz oranları!

    takvim.com.tr
    O bankalar müjdeyi verdi! Düşük faizli görülmemiş kredi kampanyası!

    Bankalar belirli tarihler aralığında kredi faiz oranlarındaki yeni oranları vatandaşlarla paylaşıyor. Böylece kredi faiz oranlarını güncelleyerek müşterilerinin bu fırsatlardan yararlanmasını sağlıyor. Son olarak oranları güncelleyen bankalar internet siteleri üzerinden taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranlarını duyurdu. Şimdi kredi çekme düşüncesi olanlar ise en uygun teklifi öğrenerek değerlendirmek istiyor. Peki, ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte oranlarda son durum..

    28 OCAK 2021 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

    Konut Kredisi: Bankanın beş farklı konut kredisi bulunuyor. Emeklinin Artı Kredisi, Çalışanın Artı Kredisi, Konut Ürün Paketi, Sıfır Konut Kredisi ve Konut Kredisi şeklinde verilen kredilerden en çok alınan krediler şunlar:

    Konut kredisi: 1.52

    Sıfır Konut Kredisi: 1.47

    Tüketici kredisi: 1.64

    Taşıt Kredisi: Diğer taşıt kredisi ürün paketi, kaskolu, kaskosuz ve taşıt ürün paketi olarak farklı kategorilerde verilerek oranları değişiyor.

    Taşıt kredisi (Kaskolu) : 1.64

    Taşıt kredisi (Kaskosuz) : 1.66

    28 OCAK 2021 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

    İhtiyaç kredisi: 1.60

    Taşıt kredisi: 1.58

    Konut kredisi: 1.42

        28 OCAK 2021 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

        Sıfır taşıt kredisi: 1.48

        İkinci el taşıt kredisi: 1.48

        İhtiyaç kredisi: 1.52

        SarıPanjur Konut Kredisi: 1.40

        Vakıfbank'tan 40 milyar TL'lik yeni kredi paketi

        28 OCAK 2021 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

        İhtiyaç kredisi: 1.50

        Taşıt kredisi: 1.55

        Konut kredisi: 1.40

        28 OCAK 2021 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

        İhtiyaç kredisi: 1.91

        Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)

        Konut kredisi: 1.39

            28 OCAK 2021 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

            Konut kredisi: 1.39'dan başlayan fiyatlar

            İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlayan fiyatlar

            Taşıt kredisi: 1.55

            28 OCAK 2021 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

            İhtiyaç kredisi: 1.45

            Taşıt kredisi: 1.49

            Konut kredisi: 1.40

            EV KREDİSİ NASIL ALINIR?

            Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.

            Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir. Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir.

            Ardından banka satış sürecini başlatır ve tapu dairesinden randevu alınarak bankanın avukatı ile beraber konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişi ile satışı yapacak olan kişi ile beraber tapuya gidilerek satış yapılır. Banka avukatı bu esnada tapu kütüğü kaydına banka adına tapuya ipotek şerhi koydurur ve konut kredisi borcu bitene kadar tapuya ipotek şerhi uygulanmaya devam eder.

                EV KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

                Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.
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                Haberler Ekonomi O bankalar müjdeyi verdi! Düşük faizli görülmemiş kredi kampanyası! 28 Ocak ihtiyaç, konut ve taşıt kredi oranları kaç oldu?