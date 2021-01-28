Bankalar belirli tarihler aralığında kredi faiz oranlarındaki yeni oranları vatandaşlarla paylaşıyor. Böylece kredi faiz oranlarını güncelleyerek müşterilerinin bu fırsatlardan yararlanmasını sağlıyor. Son olarak oranları güncelleyen bankalar internet siteleri üzerinden taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranlarını duyurdu. Şimdi kredi çekme düşüncesi olanlar ise en uygun teklifi öğrenerek değerlendirmek istiyor. Peki, ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte oranlarda son durum..
28 OCAK 2021 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR
Konut Kredisi: Bankanın beş farklı konut kredisi bulunuyor. Emeklinin Artı Kredisi, Çalışanın Artı Kredisi, Konut Ürün Paketi, Sıfır Konut Kredisi ve Konut Kredisi şeklinde verilen kredilerden en çok alınan krediler şunlar:
Konut kredisi: 1.52
Sıfır Konut Kredisi: 1.47
Tüketici kredisi: 1.64
Taşıt Kredisi: Diğer taşıt kredisi ürün paketi, kaskolu, kaskosuz ve taşıt ürün paketi olarak farklı kategorilerde verilerek oranları değişiyor.
Taşıt kredisi (Kaskolu) : 1.64
Taşıt kredisi (Kaskosuz) : 1.66
28 OCAK 2021 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.60
Taşıt kredisi: 1.58
Konut kredisi: 1.42