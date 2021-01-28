Memur adayları tarihlere dikkat! (Ekonomi haberleri)

Denetleme sonucu elde edilen tespitler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve haksız fiyat artışında bulunanlara 10 bin 911 liradan 100 bin 910 liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara 54 bin 555 liradan 545 bin 550 liraya varan idari para cezası yaptırımı uygulanacak. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun önceki gün gerçekleştirilen toplantısında da 120 firmaya 3 milyon 595 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Kurul tarafından bugüne kadar 3 bin 386 dosya karara bağlanarak 495 firmaya 15 milyon 480 bin lira ceza kesti.