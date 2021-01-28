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    Memur adayları tarihlere dikkat! (Ekonomi haberleri)

    , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , (KPSS) 2021/1 merkezi yerleştirme takvimini açıkladı. Selçuk, "Kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan-28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim- 19 Kasım'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın -Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak."

    Memur adayları tarihlere dikkat!

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2021/1 merkezi yerleştirme takvimini açıkladı. Selçuk, "Kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan-28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim- 19 Kasım'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak."

    YABANCILARDAN YATIRIMA DEVAM
    Yargıda ve ekonomide yapılması beklenen reformlar, Avrupa Birliği ile ilişkilerde yaşanan olumlu gelişmeler ve Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede yönünde attığı kararlı adımlar, yabancıların Türk varlıklarına ilgisini perçinliyor. 6 Kasım 2020-15 Ocak 2021 tarihleri arasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 1.9 milyar dolarlık, tahvil-bonoda ise 3.1 milyar dolarlık net alım gerçekleştirdi.

    MEB, 500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAYACAK
    Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 2018- 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar arasından 500 engelli öğretmen atanacak. 1-5 Şubat'ta ön başvurular alınacak. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 11 Şubat'ta 'personel.meb.gov.tr' adresinde yayımlanacak. Adaylar, tercih başvurularını Elektronik Tercih Başvuru Formu'nu doldurmak suretiyle 15 Şubat'a kadar yapabilecek. Atamalar, 16 Şubat'ta olacak.

        FAHİŞ FİYATA AĞIR CEZA
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda fiyatlarındaki artışa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik talimatının ardından tüm kurumlar harekete geçti. Ticaret Bakanlığı, 81 ilde market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimler gerçekleştirirken, son 1 haftada bin 674 işletme bazında, 22 bin 535 ürün incelendi.

        Denetleme sonucu elde edilen tespitler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve haksız fiyat artışında bulunanlara 10 bin 911 liradan 100 bin 910 liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara 54 bin 555 liradan 545 bin 550 liraya varan idari para cezası yaptırımı uygulanacak. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun önceki gün gerçekleştirilen toplantısında da 120 firmaya 3 milyon 595 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Kurul tarafından bugüne kadar 3 bin 386 dosya karara bağlanarak 495 firmaya 15 milyon 480 bin lira ceza kesti.

        KOBİ'LERE DİJİTALLEŞME DESTEĞİ
        Sanayi Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB aracılığıyla yürütülen KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında dijital dönüşüm odaklı 396 projeye 158 milyon lira katkıda bulunduklarını belirterek, "KOBİGEL'in dijitalleşme odaklı yeni çağrısını da yakında ilan edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Ekonomi Memur adayları tarihlere dikkat! (Ekonomi haberleri)