Memur adayları tarihlere dikkat! (Ekonomi haberleri)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2021/1 merkezi yerleştirme takvimini açıkladı. Selçuk, "Kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan-28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim- 19 Kasım'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak."
YABANCILARDAN YATIRIMA DEVAM
Yargıda ve ekonomide yapılması beklenen reformlar, Avrupa Birliği ile ilişkilerde yaşanan olumlu gelişmeler ve Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede yönünde attığı kararlı adımlar, yabancıların Türk varlıklarına ilgisini perçinliyor. 6 Kasım 2020-15 Ocak 2021 tarihleri arasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 1.9 milyar dolarlık, tahvil-bonoda ise 3.1 milyar dolarlık net alım gerçekleştirdi.
MEB, 500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAYACAK
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 2018- 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar arasından 500 engelli öğretmen atanacak. 1-5 Şubat'ta ön başvurular alınacak. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 11 Şubat'ta 'personel.meb.gov.tr' adresinde yayımlanacak. Adaylar, tercih başvurularını Elektronik Tercih Başvuru Formu'nu doldurmak suretiyle 15 Şubat'a kadar yapabilecek. Atamalar, 16 Şubat'ta olacak.