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    • 27.01.2021 22:34
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    Son dakika: merakla beklenen faiz kararını açıkladı

    Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası () piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

    Fed faiz kararını açıkladı!

    ABD Merkez Bankası (), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

    KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI
    Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

    Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığına işaret edilen açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiği aktarıldı.

    Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

    Bankanın varlık alımıyla ilgili sözlü yönlendirmesinde değişikliğe gitmeyen Fed'in, bu politikanın, hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere toplam 120 milyar dolar olarak maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam edeceği bildirildi.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Ekonomi Son dakika: ABD Merkez Bankası Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı