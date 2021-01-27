Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak sorusu Şubat ayına az bir zaman kala çiftçi vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen destek ödemelerin tarihi akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? 2021 gübre mazot desteği ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

2021 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan mazot ve gübre desteği ödemeleri çiftçiler tarafından dört gözle bekleniyor. Geçtiğimiz sene toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin lira destek ödemesi yapılmıştı. 2021 yılında mazot ve gübre desteği ödemelerinin takvimi henüz açıklanmadı. Bir önceki sene ödemeler mart-nisan ayları içerisinde yapılmıştı. Buna göre, 2021 destek ödemelerinin de aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.