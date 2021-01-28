Uluslararası Para Fonu (IMF), Mali İzleme Raporu'nu güncelledi.
14 TRİLYON DOLARA ULAŞTI
Kovid-19 salgınının kamu maliyesi için ciddi bir zorluk oluşturduğuna dikkati çekilen raporda, küresel mali desteğin Ekim 2020'den bu yana yaklaşık 2,2 trilyon dolar artarak 14 trilyon dolara ulaştığı kaydedildi.
Raporda, küresel mali desteğin insan yaşamının ve geçim kaynaklarının kurtarılmasına katkıda bulunduğu, salgının tüketim ile üretim üzerindeki etkilerini hafiflettiği aktarıldı.
KÜRESEL KAMU BORCU ARTTI
Gelirlerin düşmesine neden olan ekonomik daralmayla birlikte söz konusu desteğin kamu borçlarında ve açıklarında artışa neden olduğuna işaret edilen raporda, küresel kamu borcunun 2020 sonunda GSYH'nin yüzde 98'ine ulaştığının tahmin edildi. Bu oran, Ekim 2019'da yayımlanan Mali İzleme Raporu'ndaki tahminlerde yüzde 84 olmuştu.
Raporda, mali müdahalelerin finansmana erişimle şekillendiği belirtilerek, mali açıklar ve borçlardaki en büyük artışın gelişmiş ekonomilerde kaydedildiği aktarıldı.
"MALİ DESTEK TOPARLANMA GERÇEKLEŞENE KADAR DEVAM ETMELİ"
Tedavi ve aşılara erişim konusunda küresel iş birliğinin öneminin vurgulandığı raporda, "Savunmasız hanehalklarına ve işletmelere yönelik mali desteğin, toparlanma sağlam bir şekilde gerçekleşene kadar uygun bir şekilde sağlanması gerekir." denildi.