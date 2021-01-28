Işık Plastik hisse ne zaman işlem görecek? Işık Plastik hisse fiyatı ne kadar?

Işık Plastik hisse fiyatı ne kadar? Işık Plastik hisse ne zaman işlem görecek sorusuna yanıt aranıyor. 2021'in ilk halka arzı olan Işık Plastik'te halka arz detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklandı. Buna göre şirket 11,3 milyon hisseyi 16,10 TL'den halka arz etti. Hisselerin halka arzından sonra Işık Plastik hisse ne zaman işlem görecek sorusuna yanıt aranmaya başlandı.