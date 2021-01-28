Işık Plastik hisse ne zaman işlem görecek? Işık Plastik hisse fiyatı ne kadar?

Işık Plastik hisse fiyatı ne kadar? Işık Plastik hisse ne zaman işlem görecek sorusuna yanıt aranıyor. 2021'in ilk halka arzı olan Işık Plastik'te halka arz detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklandı. Buna göre şirket 11,3 milyon hisseyi 16,10 TL'den halka arz etti. Hisselerin halka arzından sonra Işık Plastik hisse ne zaman işlem görecek sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
İLK İŞLEM GÜNÜNDE YÜZDE 10 PRİM
Işık Plastik halka arz sonrası ilk işlem gününe yüzde 10 primle başladı.
Borsa İstanbul BIST100 endeksi güne yüzde 1,12 düşüşle başlarken Işık Plastik hisseleri yüzde 16,10 halka arz fiyatının üzerinde 17,71 lirayla açılış yaptı. Ardından yüzde 10 yükseliş nedeniyle devre kesici uygulandı.
KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
Işık Plastik'in 11.286.293 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlandı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açııklamada şirketin sermayesini temsil eden 51.802.638 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alındığı belirtildi.
Halka arz edilen 11.286.293 TL nominal değerli paylar 28 Ocak 2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 16,10 TL/pay baz fiyat, "ISKPL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak.