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    Başkan 'dan esnafa müjde verdi

    Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnafa can suyu olacak desteklere bir yenisi eklendi. Başkan , lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacaklarını müjdeleyerek, "Cirosu 'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapacağız" dedi.

    Esnafa müjde

    Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnafa can suyu olacak desteklere bir yenisi eklendi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacaklarını müjdeleyerek, "Cirosu 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapacağız" dedi.

    200 BİN FİRMA ALACAK


        Destek 200 bin işletmeyi ilgilendiriyor. Örneğin; bir işletmenin 2019 cirosu 2 milyon, 2020 cirosu da 800 bin lira ise ciro kaybı olan 1.2 milyon liranın yüzde 3'ü olan 36 bin lira verilecek.

        Hesaplanan destek 2 bin liradan az tutuyorsa, 2 bin liraya tamamlanacak. Ödemeler bir seferde yapılacak. Kararname yayınlandıktan sonra ödeme süreci başlayacak.

        HANGİ ADIMLAR ATILDI?


            ■ 3 AY süre ile aylık 1.000 TL gelir kaybı desteği hayata geçti.


            ■ 3 AY süre ile aylık 500-750 lira kira desteği devreye alındı.


            ■ BU 2 destek için ödemeler başlarken, başvuru süresi 31 Mart'a uzatıldı.


                ■ Geçiçi süre ile faaliyetlerine ara verilen mükelleflerin vergileri tekrar ertelendi.
                ■ Esnafın faiz destekli kredilerinin ilk 6 ayda ödenmesi gereken taksitleri ötelendi.
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