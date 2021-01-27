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    Emekli olamayana toplu para

    Yıl ve yaş şartlarını doldurmasına karşın primi tamamlayamadığı için emekli olamayanlara toplu para imkanı var. Bunun için ve ’luların ’ya bir dilekçe ile başvurması yeterli oluyor.

    Emekli olamayana toplu para

    Her çalışanın hayali emekli olmak. Emeklilik için yıl, yaş ve prim şartlarını doldurmak gerekiyor. Her 3 şartı da tamamlayanlar emekli maaşına kavuşuyor. Ancak yıl ve yaş şartını doldurmuş olmasına rağmen primi eksik olduğu için emekli olamayan çok sayıda kişi bulunuyor. Eğer bu sigortalılar için bir çalışma imkanı ya da primlerini tamamlama durumu yoksa ödedikleri primleri geri alabiliyorlar. Bu sigortalılar 'na () müracaat ederek paralarını geri alabiliyor.

    HANGİ ŞARTLAR VAR?
    Yasa, ve Bağ- Kur'lular için toplu para alabilmenin şartlarını şöyle sıralıyor:
    ● Sigortalı olarak çalışmıyor ya da kendi işini yürütüyor olmamak.
    ● Eemeklilik için gerekli olan 3 şarttan yıl ve yaşı tamamlamış olmak.

    MİRASÇI DA İSTİYOR
    Toplu para talebi vefat eden kişilerin kanuni mirasçıları tarafından da yapılabiliyor. Burada da mirasçılara ölüm aylığı bağlanmaması esas alınıyor. Parayı talep etmek için SGK'ya bir dilekçe ile başvurmak gerekiyor.

    NELER ÖDENİYOR?
    Ne     kadar ödeneceği ise o zaman yatırılan paranın her yıl katsayısının güncellenmesiyle belirleniyor. SSK'lılara (4A) 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. 'lulara (4B) ise tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor. için ödenen primler ve yapılan doğum, askerlik gibi borçlanmalar geri iade edilmiyor.

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