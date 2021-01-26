Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.01.2021 16:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.01.2021 16:53
    ABONE OL

    Satışlar düşüyor! 2021 satılık 2. el nda son durum! En cazip zaman...

    otomobil satışları hızlıca düşüyor. satılık 2. el otomobil fiyatlarını nasıl etkileyecek sorusu araç almayı düşünenler tarafından merak ediliyor. Pandemi döneminde sıfır üretimi durunca ikinci elde fiyatlar patlamış, bu da vatandaşın araba almaktan vazgeçmesine neden olmuştu. Ancak sıfır araç üretiminin başlamasıyla ibre tersine döndü. nda yaşanan düşüş ve kış aylarının gelmesiyle galericiler bu durumu otomobil almak için en uygun zaman olarak ifade ediyor. Peki, araba fiyatları düşecek mi? İkinci el otomobil fiyatlarında son durum nedir?

    takvim.com.tr
    Satışlar düşüyor! 2021 Sahibinden satılık 2. el araba fiyatlarında son durum!

    İkinci el otomobil otomobil satışları hızlıca düşüyor. Sahibinden satılık 2. el otomobil fiyatlarını nasıl etkileyecek sorusu araç almayı düşünenler tarafından merak ediliyor. Pandemi döneminde sıfır üretimi durunca ikinci elde fiyatlar patlamış, bu da vatandaşın araba almaktan vazgeçmesine neden olmuştu. Ancak sıfır araç üretiminin başlamasıyla ibre tersine döndü. Araba fiyatlarında yaşanan düşüş ve kış aylarının gelmesiyle galericiler bu durumu otomobil almak için en uygun zaman olarak ifade ediyor. Peki, araba fiyatları düşecek mi? İkinci el otomobil fiyatlarında son durum nedir?

    SAHİBİNDEN SATILIK İKİNCİ EL OTOMOBİLLERDE DÜŞÜŞ BAŞLADI!

    İkinci el otomobil fiyatları, pandemi nedeniyle üretimi duran sıfır araçların da piyasaya girmesiyle düşmeye başladı. Galericiler, araç fiyatlarının yaz aylarında tekrar yükselmesinin beklendiğini, bu nedenle otomobil almak için bu zamanın en uygun dönem olduğunu söyledi.

    2021'DE İKİNCİ EL ARAÇ PAZARINDA NELER OLACAK?

    Galericiler, araç fiyatlarının yaz aylarında tekrar yükselmesinin beklendiğini, bu nedenle otomobil almak için bu zamanın en uygun dönem olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok otomotiv üreticisinin üretimi yavaşlatması, Türkiye'de sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el otomobil piyasasını da etkiledi.

    Artan taleple bazı ikinci el otomobillerin sıfır değerinden bile pahalıya satıldığı durumlar oldu. Ancak sıfır araçların piyasaya girmesiyle ivme tersine döndü. İkinci el piyasasında fiyatlar düşerken, galericiler araç almanın tam zamanı olduğunu söyledi.

        EN CAZİP ZAMAN

        İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu (37), "İkinci el piyasası şu an araç almak isteyenler için en doğru zaman. Sıfır araçlar ülkeye girmeye başladı. Geçen ay 90 TL'ye sattığımız bir araç bu ay 82 bin TL'ye düştü. Yüzde onluk bir düşüş söz konusu. Ancak daha fazla düşeceğini de düşünmüyorum" dedi.

        İkinci el otomobil satış sorumlusu Muharrem Varol (32), "Pandemi falan derken sıfır araç piyasası oldukça daralmıştı. Taleplerden dolayı fiyatlar sürekli ikinci elde yukarıya çıkmıştı. Sıfır araçlar ülkeye giriş yapmaya başladı. Bu dönemde sıfır araç satışlarımız oldukça arttı. Piyasa suni bir şekilde yükselmişti. Mevcut piyasa fiyatı yerine oturuyor" diye konuştu.

        Öte yandan ikinci el araç piyasasında ortaya çıkan ve sürekli artış eğilimi gösteren fiyatlara yönelik alınacak tedbirler hükümetin de ajandasına girdi. Geçtiğimiz günlerde öne sürülen bir iddiaya göre; ikinci el araç piyasasına yönelik aralarında ithalatın da yapılmasının yer aldığı bir takım tedbirler gündemde.

        EN UYGUN ÜLKE...

        Türkiye'ye yapılacak ikinci el araç ithalatında en uygun ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğunu ve başı Almanya'nın çektiğini dile getirildi.

        2. EL OTOMOBİLDE FİYAT OYUNU

        Fırsatçılar, tarih paylaşarak ilanda aracı olanların fiyatları artırması yönünde çağrıda bulunuyor. Yayınlanan mesajlarda araç sahiplerine yapılacak fiyat artışına ilişkin rakam da paylaşan fırsatçılar, bu yöntemle fiyatlarda doğal bir artış yaşandığına ilişkin izlenim oluşturmaya çalışıyor.

        Koronavirüs nedeniyle sıfır araç tarafında ortaya çıkan tedarik sıkıntısı ve döviz kurunun da etkisiyle yükselişe geçen fiyatlar ikinci el araç piyasasını da doğrudan etkiliyor. Araç alacak çok sayıda kişi sıfır taraftaki rakamları görüp ikinci ele yönelince ister istemez fiyatlar da uçuşa geçiyor.

            120 BİN TL'Yİ GÖZDEN ÇIKARMANIZ GEREK

            Öyle ki; sektör temsilcilerine göre neredeyse her gün değişen fiyatlar yüzünden bugün ikinci el araç alacak bir vatandaşın ayırması gereken ortalama bütçe en az 120 bin TL bandına çıkmış durumda. Oysa ki bu oran 6-7 ay öncesine kadar 70-80 bin TL aralığındaydı. Bu hesaplamadan da anlaşılacağı üzere fiyatlara gelen zam yüzde 80'e yaklaşmış durumda.

            OPSİYON YALANI ORTAYA ÇIKTI

            Online kanallar üzerinden değerinin çok üstünde fiyatla girilip alıcıları da 'Opsiyonlanmıştır' yalanı ile buna ikna eden kimi satıcıların piyasa fiyatlarını bu şekilde sürekli yukarı taşıdığı ortaya çıkmış, söz konusu ilanların sayısının da sadece bir ilan sitesinde 5500 adet olduğu tespit edilmişti.

            DÖVİZ KURU EN UYGUN SIFIR ARAÇLARIN OCAK FİYATLARINI ETKİLEDİ

            Döviz kuru ile birlikte sıfır araç fiyatları da değişmeye başladı. 2021 ocak ayı en uygun sıfır otomobil fiyatlarını da oldukça etkileyen ÖTV zammına rağmen vatandaşlar sıfır araç almakta oldukça kararlı. Geçtiğimiz ay sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması, ocak ayı en ekonomik araba fiyatlarını paylaştı. Sıfır araç almakta kararlı olan bazı vatandaşlar, geçtiğimiz ay ÖTV zammından dolayı otomotiv fiyatlarına tepki göstermiş ve araç almaktan vazgeçmişti. Otomotiv pazarının durgunlaşmasına neden olan bu durum karşısında birçok marka ocak ayına yeni sıfır araç kampanyası ile girerek pazarı hareketlendirmeyi planlıyor. Hem kampanyadan faydalanmak hem de en uygun sıfır arabayı almak isteyenler için, ocak ayındaki uygun araba modellerini derledik.

            2021 OCAK AYININ EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

            Otomotiv şirketleri sıfır arabalarının fiyatlarını güncellemeyi bitirmek üzere. Türkiye'de satış yapan markaların ocak ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modellerini aşağıda listeledik. Liste hazırlanırken markaların en ucuz modeli dikkate alınmıştır. Bugüne kadar açıklanan ocak ayı en ucuz sıfır araba fiyatları aşağıdadır.

            Aralık 2020 BMW 118i Fiyatı: 401 bin 300 lira

            Ocak 2021 BMW 118i Fiyatı: 417 bin 700 lira

                Aralık 2020 Citroen C-Elysee Fiyatı: 192 bin 500 lira

                Ocak 2021 Citroen C-Elysee Fiyatı: 197 bin 500 lira

                Aralık 2020 Dacia Sandero Fiyatı: 158 bin 900 lira

                Ocak 2021 Dacia Sandero Fiyatı: 158 bin 953 lira

                Aralık 2020 Jeep Renegade Fiyatı: 289 bin 450 lira

                Ocak 2021 Jeep Renegade Fiyatı: Güncelleniyor...

                    Aralık 2020 KIA Rio Fiyatı: 139 bin 400 lira

                    Ocak 2021 KIA Rio Fiyatı: 156 bin 273 lira

                    Aralık 2020 Mercedes A180 Fiyatı: 413 bin 500 lira

                    Ocak 2021 Mercedes A180 Fiyatı: 386 bin 200 TL

                    Aralık 2020 Peugeot 301 Fiyatı: 192 bin 500 lira

                    Ocak 2021 Peugeot 301 Fiyatı: 204 bin 192 lira

                        Aralık 2021 Renault Clio Fiyatı: 137 bin 900 lira

                        Ocak 2021 Renault Clio Fiyatı: 152 bin 900 lira

                        Aralık 2020 Seat Ibiza Fiyatı: 161 bin 500 lira

                        Ocak 2021 Seat Ibiza Fiyatı: 170 bin lira

                        Aralık 2020 Toyota Corolla Fiyatı: 190 bin 900 lira

                        Ocak 2021 Toyota Corolla Fiyatı: 203 bin 600 lira

                            Aralık 2020 Hyundai i10 Fiyatı: 141 bin 600 lira

                            Ocak 2021 Hyundai i10 Fiyatı: 156 bin 600 lira

                            Aralık 2020 Volvo V60 Fiyatı: 645 bin 715 lira

                            Ocak 2020 Volvo V60 Fiyatı: 677 bin 238 lira
                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                            Haberler Ekonomi Satışlar düşüyor! 2021 Sahibinden satılık 2. el araba fiyatlarında son durum! En cazip zaman...