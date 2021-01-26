İkinci el otomobil otomobil satışları hızlıca düşüyor. Sahibinden satılık 2. el otomobil fiyatlarını nasıl etkileyecek sorusu araç almayı düşünenler tarafından merak ediliyor. Pandemi döneminde sıfır üretimi durunca ikinci elde fiyatlar patlamış, bu da vatandaşın araba almaktan vazgeçmesine neden olmuştu. Ancak sıfır araç üretiminin başlamasıyla ibre tersine döndü. Araba fiyatlarında yaşanan düşüş ve kış aylarının gelmesiyle galericiler bu durumu otomobil almak için en uygun zaman olarak ifade ediyor. Peki, araba fiyatları düşecek mi? İkinci el otomobil fiyatlarında son durum nedir?
SAHİBİNDEN SATILIK İKİNCİ EL OTOMOBİLLERDE DÜŞÜŞ BAŞLADI!
İkinci el otomobil fiyatları, pandemi nedeniyle üretimi duran sıfır araçların da piyasaya girmesiyle düşmeye başladı. Galericiler, araç fiyatlarının yaz aylarında tekrar yükselmesinin beklendiğini, bu nedenle otomobil almak için bu zamanın en uygun dönem olduğunu söyledi.
2021'DE İKİNCİ EL ARAÇ PAZARINDA NELER OLACAK?
Galericiler, araç fiyatlarının yaz aylarında tekrar yükselmesinin beklendiğini, bu nedenle otomobil almak için bu zamanın en uygun dönem olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok otomotiv üreticisinin üretimi yavaşlatması, Türkiye'de sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el otomobil piyasasını da etkiledi.
Artan taleple bazı ikinci el otomobillerin sıfır değerinden bile pahalıya satıldığı durumlar oldu. Ancak sıfır araçların piyasaya girmesiyle ivme tersine döndü. İkinci el piyasasında fiyatlar düşerken, galericiler araç almanın tam zamanı olduğunu söyledi.