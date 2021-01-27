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    • 27.01.2021 09:44
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    Çeyrek, ve ne kadar oldu? 27 Ocak !

    Haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bir dönem yükseliş bir dönem düşüş gösteren altının anlık değişimi nedeniyle canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Peki çeyrek, ve ne kadar oldu? İşte 27 Ocak !

    27 Ocak Çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

    Altın fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bir dönem yükseliş bir dönem düşüş gösteren sarı metalin anlık değişimi nedeniyle vatandaşlar canlı ve güncel rakamları öğrenmek istiyor. 500 TL'nin altına düşen gram altın fiyatının ardından altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Ocak 2021 Çarşamba günü gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte cevabı...

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    ALIŞ: 441,7280

    SATIŞ: 441,8330

    ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

    ALIŞ: 720,00

    SATIŞ: 730,00
        Haberler Ekonomi Çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu? 27 Ocak altın fiyatları son dakika!