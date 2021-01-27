Altın fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bir dönem yükseliş bir dönem düşüş gösteren sarı metalin anlık değişimi nedeniyle vatandaşlar canlı ve güncel rakamları öğrenmek istiyor. 500 TL'nin altına düşen gram altın fiyatının ardından altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Ocak 2021 Çarşamba günü gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte cevabı...