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    • 27.01.2021 09:31
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    kaç TL? bugün ne kadar oldu? 27 Ocak CANLI döviz kurları!

    Haftanın üçüncü işlem gününde hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bir süredir 7.40 seviyesinde yatay seyreden kuru toplantısı öncesinde 7.40 altını gördü. Bu gelişmelerin ardından yatırımcılar dolar ve almak için doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 27 Ocak Çarşamba Euro bugün ne kadar oldu? İşte döviz kurunda son dakika gelişmeleri...

    Dolarda kritik hafta! 7,31 seviyesine...

    Dolar kaç TL? Haftanın üçüncü işlem gününde döviz kurlarında dalgalanmalar devam ediyor. Dolar kuru bugün 7,36 liradan işleme alınırken aynı dakikalarda euro kuru ise 8,96 lirada konumlandı. İngiliz Sterlini ise bugün 10,12 liradan işlem görmeyi sürdürüyor.

    Bir süredir 7.40 seviyesinde yatay seyreden dolar kuru Fed toplantısı öncesinde 7.40 altını gördü. TCMB'nin faiz artışlarının ardından kademeli olarak geri çekilen kur, risk iştahının da artmasıyla 200 günlük hareketli ortalama olan 7.31 seviyesini zorluyor.

    Piyasalarda bu gece kararını açıklayacak Fed'in yönlendirmeleri izlenecek. Yarın ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, yılın ilk enflasyon raporunu sunacak. Enflasyon beklentilerinin revize edilip edilmeyeceği ve para politikasına yönelik iletişimin izleneceği toplantıda yukarı yönlü bir güncelleme bekleniyor.

        GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 27 OCAK 2021

        Son dakika döviz kurları verilerine göre Çarşamba günü döviz piyasasında son durum şöyle:

        İngiliz Sterlini 10,12 TL
        Amerikan Doları 7,36 TL
        Euro 8,96 TL
        İsviçre Frangı 8,30 TL


        Japon Yeni 0,07 TL
        Suudi Arabistan Riyali 1,96 TL
        Norveç Kronu 0,86 TL
        Danimarka Kronu 1,20 TL


        Avustralya Doları 5,70 TL
        Kanada Doları 5,80 TL
        İsveç Kronu 0,88 TL
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        Haberler Ekonomi Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 27 Ocak CANLI döviz kurları!