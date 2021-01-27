Bir süredir 7.40 seviyesinde yatay seyreden dolar kuru Fed toplantısı öncesinde 7.40 altını gördü. TCMB'nin faiz artışlarının ardından kademeli olarak geri çekilen kur, risk iştahının da artmasıyla 200 günlük hareketli ortalama olan 7.31 seviyesini zorluyor.