Dolar kaç TL? Haftanın üçüncü işlem gününde döviz kurlarında dalgalanmalar devam ediyor. Dolar kuru bugün 7,36 liradan işleme alınırken aynı dakikalarda euro kuru ise 8,96 lirada konumlandı. İngiliz Sterlini ise bugün 10,12 liradan işlem görmeyi sürdürüyor.
Bir süredir 7.40 seviyesinde yatay seyreden dolar kuru Fed toplantısı öncesinde 7.40 altını gördü. TCMB'nin faiz artışlarının ardından kademeli olarak geri çekilen kur, risk iştahının da artmasıyla 200 günlük hareketli ortalama olan 7.31 seviyesini zorluyor.
Piyasalarda bu gece kararını açıklayacak Fed'in yönlendirmeleri izlenecek. Yarın ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, yılın ilk enflasyon raporunu sunacak. Enflasyon beklentilerinin revize edilip edilmeyeceği ve para politikasına yönelik iletişimin izleneceği toplantıda yukarı yönlü bir güncelleme bekleniyor.