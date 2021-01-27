Masraflarda kullanılacak! Anında harekete geçin! İşi olmayıp arayanlara devletten nakit para!

'İşe Yönlendirme Parası' ve 'İşe Başlama Parası' bu iki yardım ödemesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden sağlanan desteklerden. 2021 yılında da sağlanacak olan iki yardım, istihdam oranının artmasını teşvik etmek amacıyla ödeniyor. İşe Yönlendirme Yardım Parası ve İşe Başlama Yardım Parası almak isteyen vatandaşlar başvurularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimlerine yapıyorlar. Başvurular vatandaşların yaşadıkları il veya ilçe SYDV birimlerine yapması gerekiyor. Söz konusu destek her vatandaşa ödenmiyor. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşullar vardır.
DEVLETTEN İŞ ARAYANLARA, İŞE BAŞLAYACAK OLANLARA DESTEK 2021
Devlet tarafından sağlanan ilk destek olan işe yönlendirme parası; 18 yaşından büyük, 55 yaşından küçük vatandaşlara sağlanır. İş başvurusunda bulunacak olan kişilerin başvuruya gitmeden önceki hazırlıkları adına sağlanır. İşe yönlendirme parası yol ücreti, traş ücreti gibi giderler için sağlanır. Bu destek ödemesi 40 TL ile 100 TL arasında sağlanır. Ödemeler bir yıl içerisinde en fazla 3 defa alınır.
İşe Yönlendirme Yardımı Başvuruları Nereye Yapılır?
Aile Bakanlığı sitesinde başvurulara ilişkin "Kişinin işe yönlendirildiği bilgisi İŞKUR tarafından bütünleşik sisteme bildirildikten sonra 30 gün içerisinde ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat edilir." bilgisini verdi.