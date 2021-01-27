Bitcoin, geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak'ta 41,946.74 dolarlık tüm zamanların zirvesini gördü.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.44 artışla 31,894.12 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı da yüzde 10.09 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 4.0 milyar dolarlık düşüşle 596 milyar dolardan 592 milyar dolara geriledi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, son 24 saatte yaklaşık 7.0 milyar dolarlık düşüşle Çarşamba gününün erken saatlerinde 941 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 65 birimin değeri düşerken, düşenlerden 6 tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.