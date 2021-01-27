

"Ancak bunun piyasa fiyatlamalarına etkisi sınırlı kalırken, küresel ölçekte hisse senetleri satış baskısı altında kaldı. Güvenli limanlarda ise karışık bir görünüm hakim oldu.

"Dolar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde önemli değişim yaşanmadı.

"Türk finansal varlıklar küresel eğilimlerle uyumlu bir seyir izledi. Yurtiçi veri gündemi sakinken, Türk iş dünyası temsilcilerinin yaptığı ortak açıklamada enflasyonla mücadelenin ülkenin birinci ekonomik önceliği olduğu mesajı öne çıktı.

"Hisse senetlerinde düşüşler gözlenirken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.8 değer kazandı. Tahvil faizleri ve ülke risk primi geriledi. Yeni güne küresel piyasalar dünden kalan eğilimle kırılgan bir başlangıç yaptı.