Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe 1,536.07 puanda yatay başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.16 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.09 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.16 artıdaydı.
Merkez Bankası'nın (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini beklendiği gibi değiştirmediğini açıklamasının ardından 7.35 liraya kadar gerileyen dolar, Salı günü bu düzeyin de altını test ettikten sonra, Çarşamba gününe de bu düzeylerde başladı.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Salı günü yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda, 2020 için Türkiye büyüme öngörüsünü, önceki yüzde 5.0 daralmadan, yüzde 1.2 büyümeye yükseltti. IMF 2021 için Türkiye büyüme öngörüsünü de yüzde 5.0'den yüzde 6.0'ya yükseltirken, 2022 için de yüzde 3.5 büyüme öngördü.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
- dolar en düşük 7.3418 lira ve en yüksek 7.3677 lirayı gördükten sonra, 7.36 – 7.37 lira aralığında,
- euro en düşük 8.9312 lira ve en yüksek 8.9602 lirayı gördükten sonra, 8.95 – 8.96 lira aralığında,
- sterlin en düşük 10.0880 lira ve en yüksek 10.1231 lirayı gördükten sonra 10.12 – 10.13 lira aralığında hareket ediyor.
Küresel piyasalarda 1.21530 - 1.21697 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21592 düzeyindeydi.