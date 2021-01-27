Balıkesir İcra Dairesi, Karesi ilçesinde bulunan 93 metrekare 2+1 büyüklüğündeki dairenin icradan satışa çıkarıldığını duyurdu. İlan detaylarında 190 bin TL muhammen bedel belirlenen dairenin 19 Mart'ta satışa çıkarılacağı bildirildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden duyurusu yapılan ilanda, taşınmaza ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi. İlanda, "Balıkesir İl, Karesi İlçe, EGE Mahalle/Köy, 7811 Ada, 4 Parsel, 9 Nolu mesken vasıflı bağımsız bölüm taşınmaz 1 zemin,4 normal katlı, betonarme tarzda yapılmış yapının 2.kat.9 nolu bağımsız bölümünün alanı yapı kullanma izin belgesine istinaden 93,00 m2 olup, mesken olarak kullanılmaktadır. Yapının 13/05/1986 yılında yapımına başladığı, 02/02/1988 tarihinde tamamlandığı görülmektedir. Isınma şekli, yapı kullanma aldığı tarihte sobalı gözükmektedir. Ancak doğalgazın gelmesinden sonra kombi bağlandığı ve hali hazırda kombili olduğu görülmüştür. Söz konusu yapının içinde 2 adet odası, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo ve 1 adet Wc. Bulunmaktadır. Dairenin zeminleri ıslak hacimleri koridorları ve bazı odaları fayans , bazı odalar ise eski tip marley kaplıdır. İyi konumdadır. Binanın dışıda, dairenin içide sıvalı ve boyalıdır. Bina içerisinde asansörü bulunmamaktadır. Yapı kullanılır durumda ve içerisi aktif kullanım durumundadır. Dairenin pencere doğramaları Pvc, iç kapılar ahşahtan imal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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