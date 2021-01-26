Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Salgın sebebiyle kapanan işyerlerinin vergi borçlarına mücbir sebep: Hepsi ertelendi

    ’nın , Resmi Gazete’de yayımlandı. Salgın nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işyerlerinin beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Salgın nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işyerlerinin beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi.

    KİMLER YARARLANACAK?
    İçişleri Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında, geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesi/durdurulması kararlaştırılan işyerlerinin olduğu sektörlerdeki mükellefler 'mücbir sebep' hükümlerinden faydalandırılacak.

    NE ZAMANDAN GEÇERLİ OLACAK?
    1 Aralık 2020 tarihi ile faaliyetlerine tekrar başlayacakları tarih aralığında geçerli olacak.

        KAPSAM NASIL TESPİT EDİLECEK?
        Söz konusu ana faaliyet alanlarının tespitinde, bugün itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacak. Ayrıca mükellefin fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacak.

        HANGİ YÜKÜMLÜLÜKLER ERTELENECEK?
        Muhtasar ve KDV beyannameleri ile Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken 'elektronik defter beratları' ile e-defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme süreleri, mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı günü sonuna kadar ertelendi.

        ÖDEME YAPILACAK MI?
        Beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin, beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere, bunların verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren, sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılması uygun bulundu.

            ÖRNEK HESAP
            Gelir vergisi ve Katma Değer Vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan Bay (A), mücbir sebep halindedir ve faaliyetine 05.03.2021'de başlayacaktır.

            Bay (A)'nın mücbir sebep hali 1/12/2020 tarihinde başlayıp 4/3/2021 tarihinde sona ereceğinden; 2020/Kasım, 2020/Aralık, 2021/Ocak ve 2021/Şubat dönemleri KDV beyannameleri ile aynı dönemlere ilişkin 'Form Ba-Bs' bildirimleri 26/4/2021 günü sonuna kadar verilecektir.

            Söz konusu tarihe kadar verilen Katma Değer Vergisi beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin vadesi; 2020/Kasım dönemi için 31/5/2021, 2020/Aralık dönemi için 30/6/2021, 2021/Ocak dönemi için 2/8/2021, 2021/Şubat dönemi için ise 31/8/2021 olacaktır.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi Salgın sebebiyle kapanan işyerlerinin vergi borçlarına mücbir sebep: Hepsi ertelendi