Salgın sebebiyle kapanan işyerlerinin vergi borçlarına mücbir sebep: Hepsi ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Salgın nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işyerlerinin beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi.
KİMLER YARARLANACAK?
İçişleri Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında, geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesi/durdurulması kararlaştırılan işyerlerinin olduğu sektörlerdeki mükellefler 'mücbir sebep' hükümlerinden faydalandırılacak.
NE ZAMANDAN GEÇERLİ OLACAK?
1 Aralık 2020 tarihi ile faaliyetlerine tekrar başlayacakları tarih aralığında geçerli olacak.