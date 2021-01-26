Salgın sebebiyle kapanan işyerlerinin vergi borçlarına mücbir sebep: Hepsi ertelendi

ÖDEME YAPILACAK MI?

Beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin, beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere, bunların verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren, sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılması uygun bulundu.