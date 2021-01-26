Son dakika haberi... Geçtiğimiz yıl başlayan ve dünyayı kısa sürede etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin çeşitli aşılar geliştirildi ve dağıtımları başlatılarak vatandaşları aşılama sürecine geçildi.
Fakat ülkeler arasındaki gelir eşitsizliğinden ötürü koronavirüs aşısına herkes erişemiyor. Bu yıl gerçekleştirilen Davos'taki bir rapor ise gelir eşitsizliği meselesine damga vurdu. Rapora göre, dünyadaki 10 zenginin servetindeki 9 aylık artışla tüm dünya aşılanabilir.
Davos Dünya Ekonomik Forumu bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle sanal olarak gerçekleşiyor. 29 Ocak'a kadar sürecek olan forumda Londra merkezli uluslararası insani yardım örgütü Oxfam'ın 'Eşitsizlik Virüsü' raporu gündem oldu.