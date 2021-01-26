Ekim ayında, salgının 60 milyon kadar insanı aşırı yoksulluğa sürükleyebileceğini gösteren ayrı bir Dünya Bankası çalışması da var. Ayrıca 2030'da 501 milyon daha fazla insanın günde 5.50 dolardan daha az gelirle yaşayacağı öngörülüyor. Rapora göre, dünya 90 yıldır gördüğü en büyük istihdam krizini yaşıyor. 100 milyonlarca insanın gelirini ya da işini kaybettiği belirtiliyor.