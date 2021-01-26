Karşılıksız 150 bin liraya kadar hibe desteği! Ve bugün netleşti! İşte devlet desteği başvuru tarihleri

Karşılıksız 150 bin liraya kadar hibe desteği! İşte devlet desteği başvuru tarihleri... Ticaret Bakanı Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üretimden ulaşıma, eğitimden enerjiye kadar pek çok alanda faaliyet gösteren kooperatiflerin ülke ekonomisi ve istihdama büyük katkı sağladığını vurgulayarak, KOOP-DES kapsamında verilen hibe desteklerinin 2021 yılında da gerçekleşeceğini söyledi. Devletten geri ödemesiz para nasıl alınır? Devletten hibe almanın yolları nedir? Kaç lira hibe alınabilir? İşte tüm detaylar haberimizde....
Bakanlık tarafından proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde ve ortaklarının en az yüzde 90'ının kadınların oluşturduğu kooperatiflere 75, diğer bölgelerde yüzde 50'sinin hibe ile karşılanacağını söyleyen Bakan Pekcan, başvuru süreciyle ilgili, "KOOP-DES kapsamında kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar verilen hibe desteği 2021 yılında da devam edecek.
Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerimiz proje başvurularını 01 Şubat 2021-28 Şubat 2021 tarihleri arasında tüm illerimizdeki Ticaret İl Müdürlüklerine yapabilirler" ifadelerini kullandı.