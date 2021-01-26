Karşılıksız 150 bin liraya kadar hibe desteği! Ve bugün netleşti! İşte devlet desteği başvuru tarihleri

Peki devlet teşviği nedir?

Devlet teşviği, bir ülkenin ekonomik büyümesi, kalkınması ve istihdamın artması adına yatırımcı ve girişimcilere yapılan yatırımlar olarak genellenebilir. Bölgenin gelişmesinde büyük bir ivme yaratan yatırımlar sonucu, ham madde, eleman, malzeme gibi ihtiyaçlar doğar. Dolaysıyla yatırım nerede yapıldıysa o bölgeye artı değer katar. İstihdam oluştuğundan işsizlik oranı azalır, ödenen vergilerle ekonomik kalkınma gerçekleşir. Bu nedenle de devlet, yatırımcı ve girişimcilere "hibe" vererek destek olur. Kredi ise geri ödemeyi talep eder. Sıfır faiz ya da faizsiz, yatırımcı ya da girişimciye verilen, kredi miktarı uzun vadede geri ödenir. Ancak bu noktada sadece alınan ana parayı geri ödersiniz. Hibe nedir devlet teşviği nedir gibi konuların üzerinden geçtikten sonra gelin hibe kime verilir, hangi kuruluşlar kredi ve hibe fırsatları sunar, kimler bundan yararlanabilir göz gezdirelim…