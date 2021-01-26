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    • Ekonomi
    • 26.01.2021 23:57
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    • 26.01.2021 23:57
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    nda Ocak ayı fırsatları sürüyor! , , , Fiat, sıfır otomobil fiyatları

    nda Ocak ayı fırsatları devam ederken yeni bir araba almak isteyenler markaların fiyat listelerini inceliyor. Koronavirüs vakalarıyla birlikte sıfır araç üretimi geçen yıl durmuştu ve bu da ikinci elde fiyat artışına neden olmuştu. Ancak markaların fabrikalarında sıfır araç üretimi tekrar başladı. , , , Fiat, sıfır otomobil fiyatlarını haberimizin içerisinde detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. İşte marka marka fiyatlarda son durum

    Sıfır araba fiyatları ne kadar oldu?

    Sıfır araba fiyat listesi vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında yer ediniyor. Bilindiği üzere salgınla birlikte sıfır araç üretimi durmuştu ve ikinci el arabalara olan talebin artması nedeniyle fiyatlar tavan yapmıştı. Geçtiğimiz yılın son aylarıyla sıfır otomobil üretimi tekrar başladı ve böylece araba almak isteyenlerin kafası rahatlamış oldu. 2021 yılıyla birlikte sıfır otomobil fiyatları değişti ve markalar yeni kampanyalarını tek tek duyurdu. İşte Dacia, Volkswagen, Ford, Fiat, Opel sıfır otomobil fiyatları

    SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

    İşte marka marka 2021 Ocak ayı otomobil fiyatları;

    Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

    145.500 TL

    Yakıt: Benzin
    Vites: Manuel
    Motor Hacmi: 1199 cc
    Motor Gücü: 83 hp

    Dacia Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp

    158.953 TL

    Yakıt: Benzin
    Vites: Otomatik
    Motor Hacmi: 898 cc
    Motor Gücü: 90 hp

        Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP

        130.900 TL

        Yakıt: Benzin
        Vites: Manuel
        Motor Hacmi: 1368 cc
        Motor Gücü: 95 hp

        Ford Focus Sedan Trend X 1.5L Ti-VCT 123PS MT

        210.400 TL

        Yakıt: Benzin
        Vites: Manuel
        Motor Hacmi: 1499 cc
        Motor Gücü: 123 hp

        Honda Civic Sedan Elegance 1.6L Benzin Otomatik

        285.900 TL

        Yakıt: Benzin
        Vites: Otomatik
        Motor Hacmi: 1597 cc
        Motor Gücü: 125 hp

            Hyundai i20 Jump 1.4 MPI 6 İleri Düz MT (Benzinli)

            164.650 TL

            Yakıt: Benzin
            Vites: Manuel
            Motor Hacmi: 1368 cc
            Motor Gücü: 100 hp

            BMW 1 Sport Line 118i 1.5 140 BG Otomatik

            401.300 TL

            Yakıt: Benzin
            Vites: Otomatik
            Motor Hacmi: 1499 cc
            Motor Gücü: 140 hp

            Nissan Qashqai Visia 1.3 DIG-T 160 BG Benzinli DCT

            322.900 TL

            Yakıt: Benzin
            Vites: Otomatik
            Motor Hacmi: 1332 cc
            Motor Gücü: 160 hp

            Opel Crossland Essential 1.2 Benzinli MT-6 130 HP

            216.900 TL

            Yakıt: Benzin
            Vites: Manuel
            Motor Hacmi: 1199 cc
            Motor Gücü: 130 hp

            Peugeot 301 Active 1.5 BlueHDi 100 hp Euro 6d

            204.192 TL

            Yakıt: Dizel
            Vites: Manuel
            Motor Hacmi: 1499 cc
            Motor Gücü. 100 hp

            Seat İbiza Style 1.0 Evo 80 HP S&S

            154.000 TL

            Yakıt: Benzin
            Vites: Manuel
            Motor Hacmi: 999 cc
            Motor Gücü: 80 hp

            Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 95 PS DSG

            184.500 TL

            Yakıt: Benzin
            Vites: Otomatik
            Motor Hacmi: 999 cc
            Motor Gücü: 95 hp
                Haberler Ekonomi Sıfır araba fiyatlarında Ocak ayı fırsatları sürüyor! Dacia, Volkswagen, Ford, Fiat, Opel sıfır otomobil fiyatları