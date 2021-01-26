Sıfır araba fiyat listesi vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında yer ediniyor. Bilindiği üzere salgınla birlikte sıfır araç üretimi durmuştu ve ikinci el arabalara olan talebin artması nedeniyle fiyatlar tavan yapmıştı. Geçtiğimiz yılın son aylarıyla sıfır otomobil üretimi tekrar başladı ve böylece araba almak isteyenlerin kafası rahatlamış oldu. 2021 yılıyla birlikte sıfır otomobil fiyatları değişti ve markalar yeni kampanyalarını tek tek duyurdu. İşte Dacia, Volkswagen, Ford, Fiat, Opel sıfır otomobil fiyatları

SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

İşte marka marka 2021 Ocak ayı otomobil fiyatları;