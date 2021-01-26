Sıfır araba fiyat listesi vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında yer ediniyor. Bilindiği üzere salgınla birlikte sıfır araç üretimi durmuştu ve ikinci el arabalara olan talebin artması nedeniyle fiyatlar tavan yapmıştı. Geçtiğimiz yılın son aylarıyla sıfır otomobil üretimi tekrar başladı ve böylece araba almak isteyenlerin kafası rahatlamış oldu. 2021 yılıyla birlikte sıfır otomobil fiyatları değişti ve markalar yeni kampanyalarını tek tek duyurdu. İşte Dacia, Volkswagen, Ford, Fiat, Opel sıfır otomobil fiyatları
SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI
İşte marka marka 2021 Ocak ayı otomobil fiyatları;
Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
145.500 TL
Yakıt: Benzin
Vites: Manuel
Motor Hacmi: 1199 cc
Motor Gücü: 83 hp
Dacia Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp
158.953 TL
Yakıt: Benzin
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 898 cc
Motor Gücü: 90 hp