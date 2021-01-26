Tek seferlik 1000 TL yardım desteği yapılacak! Herkese çok güzel haber geldi! Son gün uyarısı...

Koronavirüs salgını ile maddi zorluklar içindeki vatandaşlar için devletin yardımları devam ediyor. Koronavirüs salgınından dolayı pek çok işletme kapanırken, bu işletmelerde çalışan kişiler de doğal olarak işsiz kaldı. Bu dönemde çoğu vatandaşın maddi zorluk içinde olduğu devlet kanalları tarafından biliniyor ve bu vatandaşların maddi sıkıntılarının giderilmesi için çeşitli yardımlar hayata geçiriliyor. Bu yardımlar sayesinde vatandaşların sıkıntılarının bir nebze de olsa giderilmesi hedefleniyor.
Koronavirüs salgını başladıktan kısa bir süre sonra devlet vatandaşlarına bin TL karşılıksız ödeme yapmıştı. Bu yardım kampanyasına başvuran vatandaşların büyük bir bölümü ödemelerini PTT veya banka hesabı üzerinden almıştı, ancak ödeme alamayan bazı vatandaşlar bulunuyordu. Yeni kampanya ile yardım ödemesi alamayan bu vatandaşlara ödeme yapılması hedefleniyor. Vatandaşlara ödenecek olan yardım miktarı bin TL, önceki yardım kampanyalarından faydalanamayan vatandaşlar için e-devlet üzerinde yeni bir başvuru ekranının açıldı.
Başvurunun Detayları
E-devlet üzerinde açılan başvuru ekranına her vatandaş kimlik numarasının sonuna göre başvuru yapma hakkına sahip. Kimlik numarasının sonu 0 ile biten vatandaşlar başvurularını pazartesi günü yapabiliyor, 2 olan vatandaşların başvuru günü salı günü, 4 olan çarşamba, 6 olan perşembe günü, 8 olan ise cuma günü başvurusunu yapabiliyor. E-devlet üzerindeki başvurular takvim.com.tr hafta sonları tüm vatandaşlara açık.