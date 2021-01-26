Tek seferlik 1000 TL yardım desteği yapılacak! Herkese çok güzel haber geldi! Son gün uyarısı...

Başvurusu Dikkate Alınmayacak Olanlar

Bu kapsamda yardımlardan herkesin faydalanamayacağın yukarıda belirtmiştik. Devletin sunmuş olduğu bu yardım kampanyasından daha öncesinde verilen herhangi bir pandemi yardım kampanyasından yararlanmış olan vatandaşlar, kamu personelleri, İŞKUR'dan işsizlik ödeneği almakta olan vatandaşlar ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık alan vatandaşlar faydalanamayacak, bu kişilerin başvuruları kabul edilmeyecek.

Bu doğrultuda eğer daha önce verilen yardım kampanyalarından herhangi birisine başvurmadıysanız, başvurduysanız ve ödemeniz yapılmadıysa bu kampanyaya başvurarak ödemenizi alabilirsiniz.