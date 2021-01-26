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    • Ekonomi
    • 27.01.2021 09:06
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    • 27.01.2021 09:06
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    , ve ’dan ücretsiz internet... Mobil hatlardan vatandaşa destek, ve kampanyaları!

    ından dolayı hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor, yasağın uygulandığı dönemde insanlar evde kaldığı için büyük zamanını internette geçiriyor. Ayrıca okulların uzaktan eğitime devam etmesinden dolayı öğrencilerin en büyük ihtiyacı bu dönemde internet oluyor. Operatörlerde bu dönemde müşterilerini mağdur etmemek için çeşitli internet kampanyalarını hayata geçirmektedir. Bu kampanyalardan bazıları ise şu şekilde.

    takvim.com.tr
    Mobil hatlardan vatandaşa destek, bedava internet ve kampanyaları!

    Yeni yıla girilmesi ile birlikte telekomünikasyon şirketleri yeni yıl kampanyalarını açıklamaya başladı. Yeni yılda operatörler müşterilerine bol bol internet hediye edeceğini belirtiyor. Turkcell'in yeni yılda hediye internetleri 'Turkcell Hesabım' uygulaması üzerinden verilmektedir. Hattını Turkcell faturalıya taşıyan müşterilere özel olarak ilk ay 30 GB hediye internet verilmektedir. Buna ek olarak 'Salla Kazan' uygulaması sayesinde Turkcell kullanıcıları her hafta 2 GB-5GB ve 10 GB kazanma şansına sahip olmaktadır.

    Turkcell Bedava İnternet Kampanyası

    Turkcell'in yeni yılda hediye internetleri 'Turkcell Hesabım' uygulaması üzerinden verilmektedir. Hattını Turkcell faturalıya taşıyan müşterilere özel olarak ilk ay 30 GB hediye internet verilmektedir. Buna ek olarak 'Salla Kazan' uygulaması sayesinde Turkcell kullanıcıları her hafta 2 GB-5GB ve 10 GB kazanma şansına sahip olmaktadır. Turkcell'in bedava internet kazandıran bir diğer uygulaması ise 'Sürpriz Nokta' uygulamasıdır.

    Turkcell, Türkiye'nin dört bir tarafına yerleştirmiş olduğu sürpriz noktalar ile birlikte müşterilerine internet hediye ediyor. Yapmanız gereken tek şey haritadaki sürpriz noktaya gitmek, daha sonrasında uygulama üzerinden hediyenizi öğrenebilirsiniz. Turkcell, hediye internet konusunda oldukça cömert bir operatör. Bedava internet kazanılabilecek takvim.com.tr diğer uygulama da 'BİP', Bip üzerinde yer alan yönergeleri yerine getirerek internet hediyenizi kazanabilirsiniz.

        Türk Telekom Bedava İnternet Kampanyası

        Türk Telekom'un müşterilerine bedava internet dağıttığı uygulaması ise 'Online İşlemler' uygulaması. Kullanıcılar bu uygulamayı indirdikten sonra her hafta 'Sil Süpür' kampanyasından 1 hak kazanmaktadır. Silip süpüren kullanıcılara her hafta belli hediyeler verilmektedir. Hediyelerin arasında haftalık ve aylık internet paketleri de bulunmaktadır.

        Sil Süpür uygulamasını faturalı ve faturasız tüm müşteriler kullanabiliyor. Her hafta hediye kazanmak için Online İşlemler uygulaması üzerinden 'Sil Süpür' kampanyasına katılmanız gerekmektedir.

        Buna ek olarak yeni hat alarak Türk Telekom müşterisi olan kullanılan müşterilere 25 GB'a varan hediye internet verilmektedir. 3 ay boyunca tek seferde 30 TL ve üzerinde TL yüklemesi yapan faturasız kullanıcılar ise 15 GB hediye internet kazanma hakkına sahip oluyor.

        Vodafone Bedava İnternet Kampanyası

        Vodafone kullanıcılarının bedava internet kazanabileceği uygulama "Vodafone Yanımda" uygulamasıdır. Kullanıcılar uygulamada bulunan 'Hediye Çarkı'nı her hafta çevirerek sürpriz hediyeler kazanma hakkına sahip oluyor. Çark sayesinde 20 GB'a varan hediye internet kazanılması mümkün.

        Hattını Vodafone'a taşıması için arkadaşına davet gönderen bireylere haftalık 2 GB internet hediyesi de bulunuyor. Bu hediye her hafta yenileniyor, böylece Vodafone kullanıcıları 22 GB'a kadar bedava internet kazanma şansı elde ediyor.

        Hattını Vodafone'a taşıyan kullanıcılar ise seçecekleri tarifeye göre 20 GB bedava internet kazanma hakkı elde ediyor. Hattını Vodafone'a taşıyan yeni müşterilere ise Hediye Çarkından 6 ay boyunca 10 GB hediye internet kazanma sözü veriliyor.
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        Haberler Ekonomi Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’dan ücretsiz internet... Mobil hatlardan vatandaşa destek, bedava internet ve kampanyaları!