Yeni yıla girilmesi ile birlikte telekomünikasyon şirketleri yeni yıl kampanyalarını açıklamaya başladı. Yeni yılda operatörler müşterilerine bol bol internet hediye edeceğini belirtiyor. Turkcell'in yeni yılda hediye internetleri 'Turkcell Hesabım' uygulaması üzerinden verilmektedir. Hattını Turkcell faturalıya taşıyan müşterilere özel olarak ilk ay 30 GB hediye internet verilmektedir. Buna ek olarak 'Salla Kazan' uygulaması sayesinde Turkcell kullanıcıları her hafta 2 GB-5GB ve 10 GB kazanma şansına sahip olmaktadır.
Turkcell Bedava İnternet Kampanyası
Turkcell'in yeni yılda hediye internetleri 'Turkcell Hesabım' uygulaması üzerinden verilmektedir. Hattını Turkcell faturalıya taşıyan müşterilere özel olarak ilk ay 30 GB hediye internet verilmektedir. Buna ek olarak 'Salla Kazan' uygulaması sayesinde Turkcell kullanıcıları her hafta 2 GB-5GB ve 10 GB kazanma şansına sahip olmaktadır. Turkcell'in bedava internet kazandıran bir diğer uygulaması ise 'Sürpriz Nokta' uygulamasıdır.
Turkcell, Türkiye'nin dört bir tarafına yerleştirmiş olduğu sürpriz noktalar ile birlikte müşterilerine internet hediye ediyor. Yapmanız gereken tek şey haritadaki sürpriz noktaya gitmek, daha sonrasında uygulama üzerinden hediyenizi öğrenebilirsiniz. Turkcell, hediye internet konusunda oldukça cömert bir operatör. Bedava internet kazanılabilecek takvim.com.tr diğer uygulama da 'BİP', Bip üzerinde yer alan yönergeleri yerine getirerek internet hediyenizi kazanabilirsiniz.