Türk Telekom Bedava İnternet Kampanyası

Türk Telekom'un müşterilerine bedava internet dağıttığı uygulaması ise 'Online İşlemler' uygulaması. Kullanıcılar bu uygulamayı indirdikten sonra her hafta 'Sil Süpür' kampanyasından 1 hak kazanmaktadır. Silip süpüren kullanıcılara her hafta belli hediyeler verilmektedir. Hediyelerin arasında haftalık ve aylık internet paketleri de bulunmaktadır.

Sil Süpür uygulamasını faturalı ve faturasız tüm müşteriler kullanabiliyor. Her hafta hediye kazanmak için Online İşlemler uygulaması üzerinden 'Sil Süpür' kampanyasına katılmanız gerekmektedir.

Buna ek olarak yeni hat alarak Türk Telekom müşterisi olan kullanılan müşterilere 25 GB'a varan hediye internet verilmektedir. 3 ay boyunca tek seferde 30 TL ve üzerinde TL yüklemesi yapan faturasız kullanıcılar ise 15 GB hediye internet kazanma hakkına sahip oluyor.