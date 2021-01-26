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    • 26.01.2021 13:31
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    • 26.01.2021 13:33
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    katalog fiyat listesi! 26-27 Ocak 2021! BİM aktüel bu hafta neler var?

    27 Ocak ürünler kataloğu yine dopdolu! fiyat listesi alışveriş yapmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. BİM'de bu hafta yeni neler olacağı merak ediliyor. kataloğu 27 Ocak Çarşamba günü satışa çıkacak ürünleri tanıttı. Listede birbirinden hesaplı ürünler bulunuyor. İşte alışveriş yapmak isteyenler için 27 Ocak BİM aktüel katalog...

    takvim.com.tr
    BİM 27 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel katalog fiyat listesi!

    BİM aktüel katalog fiyat listesi! 27 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM marketleri yine dopdolu olacak. BİM'de yeni aktüel ürünler arasında birçok uygun fiyatlı ürün bulunuyor. BİM marketlerinden her hafta indirimli ürün satın alınabiliyor. İşte 27 Ocak BİM aktüel ürünler listesi...

    27 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

    Dijitsu 65" Uydu Alıcılı Smart Led Televizyon 4.999 TL

    Voit V-Fit Katlanabilir Koşu Bandı 2.499 TL

    Kumtel Mini Fırın 299 TL

    Kumtel Aspiratör 149 TL

    Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 79,90 TL

    LAVA Ocak Üstü Döküm Tost Makinesi 119,90 TL

    Chef's Wok Tava 28 cm 49,90 TL

    Mutfak Yer Seti 2'li 19,90 TL

    Dikdörtgen Tepsi 5,95 TL

    SCHWARTZ Katı Meyve Sıkacağı 249 TL

    Favori, Kulak ve Burun Kılı Düzeltem Seti 39,90 TL

    SCHWARTZ Saç Kesme Makinesi 89,90 TL

    Voit Katlanabilir Manyetik Bisiklet 699 TL

    Dynamic Egzersiz Sehpası 379 TL

    Dambıl Seti 99,90 TL

    Flex Bar 49,90 TL

    Polosmart Smartlife Akıllı Bileklik 79,90 TL

    Işıklı Wireless Speaker 69,90 TL

    Esneme Bandı 19,90 TL

    Pilates / Yoga Matı 29,90 TL

    Ab Roller Geniş Tekerlekli Karın Egzersiz Aleti 23,90 TL

    Wireless Kulaklık 49,90 TL

    Smart Baskül 59,90 TL

        Pilates / Yoga Silindiri 17,90 TL

        Güç Ayarlı Egzersiz Bandı Seti 89,90 TL

        Parmak İzi Okuyuculu Asma Kilit 99,90 TL

        Barfiks Çubuğu 49,90 TL

        El Ayak Bilek Ağırlığı 2x1 Kg 29,90 TL

        Loop Bant Seti 12,90 TL

        Donut Egzersiz Topu 49,90 TL

        Denge Egzersiz Diski 39,90 TL

        Ayarlanabilir El Yayı 16,90 TL

        Pilates Bandı 3'lü 17,90 TL

        Sporcu Bandı 7,50 TL

        HP 15.6" Active Sırt Çantası 89,90 TL

        Spor Çanta 32,90 TL

        Casio Spor Kol Saati 89,90 TL

        Letoon Kadın / Erkek Fermuarlı Kapüşonlu Sweat 59,90 TL

        Erkek Kısa Fermuarlı Polar 39,90 TL

        Erkek Fermuarlı Polar Yelek 39,90 TL

        Erkek Polar Eşofman Takımı 49,90 TL

        Erkek Spor Kapri 22,90 TL

        Kadın Yanı Şeritli Tayt 29,90 TL

        Katlanır Peluş Kulaklık 19,90 TL

        North Pasific Kompress Genel Kullanım 19,90 TL

        Dizlik 17,90 TL

        Sırt Düzeltici 29,90 TL

        Plastik Ürünler 3,75 TL
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        Haberler Ekonomi BİM aktüel katalog fiyat listesi! BİM aktüel ürünler 26-27 Ocak 2021! BİM aktüel bu hafta neler var?