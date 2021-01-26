Devlet duruma hemen el koydu! Alt gelirliler ve ihtiyaç sahipleri fatura ödeme derdinden kurtuldu!

Dar kazançlıya elektrik tüketim yardımı uygulaması 1 Mart 2019'da başlamıştı. Bu sene de devam eden uygulama kapsamında 2 milyon 22 bin hanede, her ay düzenli olarak 106 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödeyecek. Durumunuzda, belirtilen şartlara göre iyileşme olmadığını müddetçe, bu sosyal yardım kapsamında her ay 103 TL'ye kadar elektrik parası yardımı alabilirsiniz. Düzenlemeden 10 milyon muhtaç aile yararlanacak. Elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak. Destekten kimler, nasıl faydalanabilir?
106 LİRAYA KADAR ÖDEME
Destek miktarı, evde yaşayan kişi sayısına göre 53 lira ila 106 lira arasında değişiyor. Buna göre;
- 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (53,27 TL)
- 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (71,02 TL)
- 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (88,78 TL)
- 5 ve daha fazla kişilik hanelerde aylık 150 kilovat saat (106,53 lira)
ÖDEMELER PTT'DEN
Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılacak. Devletten düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak. Elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak.