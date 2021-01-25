Yarım gün mesai parası nereden alınır? Çalışanlara yarım gün mesai ve tam maaş! İşte şartlar...

MESAİ NEDİR?

Bir iş yerinde kanunda belirtilen haftalık çalışma süresinin üzerinde çıkıldığında, bu çalışma fazla mesai ya da diğer adı ile fazla çalışma olarak adlandırılır. İş Kanunu'na göre, belirlenen haftalık çalışma saati normal mesai, sınırı aşan her saat ise fazla mesai olur ve bu fazla çalışma süreleri farklı ücretlendirilir.

Haftalık olağan çalışma süresi İş Kanunu kapsamında 45 saattir. Dolayısıyla haftalık olarak 45 saatlik çalışma süresini aştığınız her saat fazla mesai yapmış sayılırsınız. Ancak, farklı iş yerlerinde bu süre 45 saatin altında kalacak şekilde kararlaştırılabilir. Böyle bir durumda, haftalık 45 saatlik yapılan çalışma fazla sürelerle çalışma olur. Çalıştığınız iş yerinde olağan haftalık mesai saatlerini bilmeniz bu sebeple önem taşır.