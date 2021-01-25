Yarım gün mesai parası nereden alınır? Çalışanlara yarım gün mesai ve tam maaş! İşte şartlar...

Çalışanlara yarım gün mesai, tam maaş! Yarım gün mesai parası nereden alınır? Doğum yapan anneler izinleri sonrası yarım gün çalışıp tam mesai ücreti alabiliyor. Bu süre zarfında maaşın yarısını işveren verirken diğer yarını ise İŞKUR karşılıyor. Peki doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışma şartları neler? İşte yarım mesai hakkında merak edilenler. Ayrıca bu sürelerde işveren yarım maaş öderken, anneye İŞKUR tarafından yarım çalışma ödeneği de veriliyor. Böylece ödemeler birinci çocukta 30 gün, ikinci çocukta 60 gün ve sonraki doğumlarda 90 gün olarak yapılıyor. Peki kimler yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilir?
YARIM ÇALIŞMA ŞARTLARI NELERDİR?
İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması.
Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması. Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekiyor.
HANGİ BELGELER İLE NEREYE, NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR?
Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekiyor.