Düzenlemeye göre, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz kişilerin 65 yaş aylığına hak kazanabilmeleri için sadece varsa eşlerinin ve kendilerinin gelirlerine bakılıyor ve eşi ve kendisinin geliri asgari ücretin net tutarının üçte birinden düşük olanlara aylık bağlanıyor. Milliyet'te yer alan habere göre, Bununla birlikte, düzenlemeye göre, eşlerin aynı evde yaşayıp yaşamamaları da dikkate alınmıyor.

DEDE VE TORUN...

Bu düzenleme sonrası 65 yaş aylığı alan kişi sayısında artış söz konusu olmuştu. Diğer yandan 65 yaş üstü kişilerin aylıklarının anlamsız şekilde kesilmesinin de önüne geçildi. Örneğin 65 yaş üstü dedenin aylığı, aynı evde beraber yaşadığı torununun işe girmesi nedeniyle kesilebiliyordu. Bu düzenleme sonrası bu garabetin önüne geçilmiş oldu. Aynı hanede yaşayan kişilerin gelirlerindeki değişme nedeniyle 65 yaş aylığının kesilmesi uygulamasına son verildi.