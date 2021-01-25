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    • Ekonomi
    • 25.01.2021 12:56
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    • 25.01.2021 12:56
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    Yaptığı bu işle turnayı gözünden vurdu! Halk arasında 'Yeşil altın' olarak biliniyor! Litresini 250 liradan satıyor

    Yaptığı bu işle turnayı gözünden vurdu! Zeytinyağı fabrikası bulunan Endüstri Mühendisi , Türkiye'deki girişimcilere en iyi örnek durumda. Uysal, bir müşterisinin talebi üzerine ürettiği yağını, sonrasında yoğun talep üzerine seri olarak üretmeye başladı. Zeytinyağı sıkan makinesinde bazı ayarlamalar yaptıktan sonra avokado yağını sıkmayı başaran genç girişimci, kendi markasını oluşturmak için girişimlere başladı. Ekşi ve tatlı karışımı bir aromaya sahip olan avokado, sıcak iklim bölgelerinde yetiştirilen tropikal meyvelerden biridir. Ülkemizde yaygın olarak görülmese de avokado, başta olmak üzere ’nin bazı kısımlarında yetiştirilmektedir.

    Yaptığı bu işle turnayı gözünden vurdu! Litresini 250 liradan satıyor

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde son yıllarda üretimi hızla artan ve raflarda tanesi 8 liradan satışa sunulan avokadonun şimdi de yağı üretiliyor. Avokadonun yağının ise litre fiyatı 250 TL. Yüksek miktarda E vitamini içeren avokado yağı, cilt ve saç sağlığı üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bunun yanı sıra yenilebilir bir yağ olan avokado yağı, oldukça az miktarda doymuş yağ asidi içermektedir. Düşük asit ve oksidasyon oranına sahip olan avokado yağı, karbonhidrat içermemektedir. Zeytinyağı ile benzerliğiyle bilinen avokado yağı, Akdeniz diyetinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Vücut sağlığına içten ve dıştan katkı sağlayan avokado yağı, pek çok kozmetik ürününün içeriğinde yer almaktadır.


    Avokadonun bölgede yoğun miktarda üretildiğini belirten Furkan Mustafa Uysal, avokadonun farklı bir ürününü üretmeyi başardıkları için mutlu olduğunu söyledi. Uysal, "Bölgemizde yaz ve kış aylarında sıcaklık farkının az olması nedeniyle bölgemiz insanlarını tropikal meyve üretimine yönlendirdi. Avokadoda ılıman iklimde yetiştiği için ilçemizde ve bölgemizde tutunmasını sağladı.

    Avokado coğrafi işaretli bir ürün olarak şu anda birçok ailenin geçim kaynağı olmuş durumda. Bir müşterimiz bize avokado meyvesini getirerek bizden yağ yapmamızı istedi. Biz de sektörde edindiğimiz tecrübelerden dolayı bunun üzerine bir çalışma başlattık. Yurt dışı kaynaklı yaptığımız araştırmalar sonucunda tesisimizin buna uygun olduğunu gördük. Avokadodan yeni bir ürün elde edilmesi nedeniyle yoğun bir talep var" dedi.

        Avokado yağı sayesinde raflarda görülmeyen avokadoların ekonomiye kazandırıldığını, çekirdeklerinin ise fidan üretiminde kullanıldığını söyledi. Yağa yoğun şekilde talep olduğunu dile getiren Uysal, bir avokadonun yaklaşık yüzde 10'unun yağa dönüştürebildiğini belirtti.

        Ürettikleri yağın dünya standartlarında olduğunu belirten Uysal "Avokado yağı üretimini gerçekleştirdikten sonra ilk olarak Antalya'daki gıda laboratuvarına gönderdik. Gelen sonuçlarda ürettiğimiz avokado yağının dünya standartlarında olduğunu gördük. Bunu akabinde seri üretime geçmek için gerekli yerlere müracaat ederek üretim izinlerini aldık. Şimdi de marka olarak avokadoyu farklı bir ürün olarak raflarda göstermeyi amaçlıyoruz. Avokado yağı özellikle kozmetik ve gıda endüstrisinde kullanılıyor. Bölgemizde avokado yağının çok bulunmamış olması gıda olarak kullanmasını engelliyor. Bize gelen talepler daha çok kozmetik şirketlinin değerlendirmesi üzerine oluyor. Avokado yağı bizim araştırmalarımıza göre cilde oldukça faydalı" diye konuştu.

        Avokado Yağı Nedir?

        Ekşi ve tatlı karışımı bir aromaya sahip olan avokado, sıcak iklim bölgelerinde yetiştirilen tropikal meyvelerden biridir. Ülkemizde yaygın olarak görülmese de avokado, başta Antalya olmak üzere Akdeniz Bölgesi'nin bazı kısımlarında yetiştirilmektedir. Nadiren de olsa bazı büyük marketlerde ve manavlarda avokadoya rastlayabilirsiniz. Oldukça faydalı ve besleyici bir meyve olan avokado, kendisi kadar yağıyla da ünlüdür. Zeytinyağına benzerliğiyle bilinen avokado yağı, soğuk pres yöntemi ile yüksek kalitede elde edilen bir yağdır. İçeriğindeki mineral ve vitaminler sayesinde vücut sağlığına önemli katkılarda bulunan avokado yağı, günümüzde dünya çapındaki araştırmalara konu olmaktadır.

            Yüksek miktarda E vitamini içeren avokado yağı, cilt ve saç sağlığı üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bunun yanı sıra yenilebilir bir yağ olan avokado yağı, oldukça az miktarda doymuş yağ asidi içermektedir. Düşük asit ve oksidasyon oranına sahip olan avokado yağı, karbonhidrat içermemektedir. Zeytinyağı ile benzerliğiyle bilinen avokado yağı, Akdeniz diyetinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Vücut sağlığına içten ve dıştan katkı sağlayan avokado yağı, pek çok kozmetik ürününün içeriğinde yer almaktadır.
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            Haberler Ekonomi Yaptığı bu işle turnayı gözünden vurdu! Halk arasında 'Yeşil altın' olarak biliniyor! Litresini 250 liradan satıyor