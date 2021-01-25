Yaptığı bu işle turnayı gözünden vurdu! Halk arasında 'Yeşil altın' olarak biliniyor! Litresini 250 liradan satıyor

Ürettikleri yağın dünya standartlarında olduğunu belirten Uysal "Avokado yağı üretimini gerçekleştirdikten sonra ilk olarak Antalya'daki gıda laboratuvarına gönderdik. Gelen sonuçlarda ürettiğimiz avokado yağının dünya standartlarında olduğunu gördük. Bunu akabinde seri üretime geçmek için gerekli yerlere müracaat ederek üretim izinlerini aldık. Şimdi de marka olarak avokadoyu farklı bir ürün olarak raflarda göstermeyi amaçlıyoruz. Avokado yağı özellikle kozmetik ve gıda endüstrisinde kullanılıyor. Bölgemizde avokado yağının çok bulunmamış olması gıda olarak kullanmasını engelliyor. Bize gelen talepler daha çok kozmetik şirketlinin değerlendirmesi üzerine oluyor. Avokado yağı bizim araştırmalarımıza göre cilde oldukça faydalı" diye konuştu.