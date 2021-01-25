Yaptığı bu işle turnayı gözünden vurdu! Halk arasında 'Yeşil altın' olarak biliniyor! Litresini 250 liradan satıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde son yıllarda üretimi hızla artan ve raflarda tanesi 8 liradan satışa sunulan avokadonun şimdi de yağı üretiliyor. Avokadonun yağının ise litre fiyatı 250 TL. Yüksek miktarda E vitamini içeren avokado yağı, cilt ve saç sağlığı üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bunun yanı sıra yenilebilir bir yağ olan avokado yağı, oldukça az miktarda doymuş yağ asidi içermektedir. Düşük asit ve oksidasyon oranına sahip olan avokado yağı, karbonhidrat içermemektedir. Zeytinyağı ile benzerliğiyle bilinen avokado yağı, Akdeniz diyetinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Vücut sağlığına içten ve dıştan katkı sağlayan avokado yağı, pek çok kozmetik ürününün içeriğinde yer almaktadır.
Avokadonun bölgede yoğun miktarda üretildiğini belirten Furkan Mustafa Uysal, avokadonun farklı bir ürününü üretmeyi başardıkları için mutlu olduğunu söyledi. Uysal, "Bölgemizde yaz ve kış aylarında sıcaklık farkının az olması nedeniyle bölgemiz insanlarını tropikal meyve üretimine yönlendirdi. Avokadoda ılıman iklimde yetiştiği için ilçemizde ve bölgemizde tutunmasını sağladı.
Avokado coğrafi işaretli bir ürün olarak şu anda birçok ailenin geçim kaynağı olmuş durumda. Bir müşterimiz bize avokado meyvesini getirerek bizden yağ yapmamızı istedi. Biz de sektörde edindiğimiz tecrübelerden dolayı bunun üzerine bir çalışma başlattık. Yurt dışı kaynaklı yaptığımız araştırmalar sonucunda tesisimizin buna uygun olduğunu gördük. Avokadodan yeni bir ürün elde edilmesi nedeniyle yoğun bir talep var" dedi.