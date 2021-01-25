389 TL taksitle 0.49 faizli, 240 ay vadeli 81 şehre 100 bin TOKİ projesi başvuruları ne oldu? 2021 TOKİ ucuz konut başvurusu...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2021 yılına ilişkin yeni konut satış ilanları yayımlandı. Bu ilanlar kapsamında vatandaşlara 7 ilde geçerli olacak 14 bin liradan başlayan peşinat ve aylık 389 TL taksitle ev sahibi olma imkanı sunuldu. TOKİ tarafından satışa sunulan en ucuz konut projesi peşinat tutarı Niğde Altunhisar konut projesi alt gelir grubu için belirlenen 14 bin lira olurken en düşük aylık taksit tutarı ise 389 TL olarak açıklandı. Ayrıca Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 2020 sonuna kadar 102 bin konut üretilmesi hedeflenirken, 2021'de de 100 bin sosyal konutun inşası öngörüldü. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, konut başlığı altında yapı ruhsatı düzenlemeleri ve konut satış rakamlarına ilişkin bilgiler verildi.
2021 YILI 100 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 2020 sonuna kadar 102 bin konut üretilmesi hedeflenirken, 2021'de de 100 bin sosyal konutun inşası öngörüldü.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, konut başlığı altında yapı ruhsatı düzenlemeleri ve konut satış rakamlarına ilişkin bilgiler verildi.
TOKİ 2021 yılı 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Projeyle ilgili ayrıntılar belli olduğu zaman gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.
DİĞER PROJELER İSE BAŞLADI
ÇORUM İLİ
DODURGA İLÇESİ, ESENTEPE MAHALLESİ 2. ETAP 158 ADET KONUT, 1 DÜKKANLI TİCARET Konut Projesi Kapsamında 17 Adet Konut
DENİZLİ İLİ
ÇARDAK İLÇESİ SARAY MAHALLESİ 187 ADET KONUT, 1 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET CAMİ Konut Projesi Kapsamında
37 Adet Konut