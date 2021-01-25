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    • Ekonomi
    • 25.01.2021 12:09
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    • 25.01.2021 12:40
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    389 TL taksitle 0.49 faizli, 240 ay vadeli 81 şehre 100 bin TOKİ projesi başvuruları ne oldu? 2021 TOKİ ucuz konut başvurusu...

    TOKİ, 2021 senesi için yeni ev projeleri bültenleri yayımladı. Bu kapsamda vatandaşlara, o şehirlerde yer alan ve 14.000 bin liradan başlayan peşinatla konut sahibi olma olanağı sunuldu. TOKİ tarafından satışa sunulan ucuz ev bültenleri kapsamında, , , , , , ve şehirlerinde ucuz satış evi yapılacak. Öte yandan 'nin mükerrer sayısında yayımlanan 'na göre, konut başlığı altında yapı ruhsatı düzenlemeleri ve konut satış rakamlarına ilişkin bilgiler verildi. Ancak 2021 100 bin yeni sosyal konut projesi başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

    takvim.com.tr
    0.49 faizli, 240 ay vadeli 81 şehre 100 bin TOKİ projesi başvuruları...

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2021 yılına ilişkin yeni konut satış ilanları yayımlandı. Bu ilanlar kapsamında vatandaşlara 7 ilde geçerli olacak 14 bin liradan başlayan peşinat ve aylık 389 TL taksitle ev sahibi olma imkanı sunuldu. TOKİ tarafından satışa sunulan en ucuz konut projesi peşinat tutarı Niğde Altunhisar konut projesi alt gelir grubu için belirlenen 14 bin lira olurken en düşük aylık taksit tutarı ise 389 TL olarak açıklandı. Ayrıca Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 2020 sonuna kadar 102 bin konut üretilmesi hedeflenirken, 2021'de de 100 bin sosyal konutun inşası öngörüldü. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, konut başlığı altında yapı ruhsatı düzenlemeleri ve konut satış rakamlarına ilişkin bilgiler verildi.

    2021 YILI 100 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 2020 sonuna kadar 102 bin konut üretilmesi hedeflenirken, 2021'de de 100 bin sosyal konutun inşası öngörüldü.

    Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, konut başlığı altında yapı ruhsatı düzenlemeleri ve konut satış rakamlarına ilişkin bilgiler verildi.

    TOKİ 2021 yılı 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Projeyle ilgili ayrıntılar belli olduğu zaman gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.

    DİĞER PROJELER İSE BAŞLADI

    ÇORUM İLİ

    DODURGA İLÇESİ, ESENTEPE MAHALLESİ 2. ETAP 158 ADET KONUT, 1 DÜKKANLI TİCARET Konut Projesi Kapsamında 17 Adet Konut

    DENİZLİ İLİ

    ÇARDAK İLÇESİ SARAY MAHALLESİ 187 ADET KONUT, 1 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET CAMİ Konut Projesi Kapsamında

    37 Adet Konut

        KARABÜK İLİ

        MERKEZ İLÇESİ, BELEN MAHALLESİ 1144 ADET KONUT Projesi Kapsamında 249 Adet Konut

        NİĞDE İLİ

        ULUKIŞLA İLÇESİ KILAN MAHALLESİ 105 ADET TARIMKÖY KONUTU VE 1 ADET 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ Projesi Kapsamında 2 Adet Konut,

        NİĞDE İLİ ALTUNHİSAR İLÇESİ 118 ADET KONUT Projesi Kapsamında 44 Adet Konut,

        RİZE İLİ

        GÜNEYSU İLÇESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 1. ETAP 93 ADET KONUT VE 20 ADET DÜKKAN Projesi Kapsamında 20 Adet Konut

        VAN İLİ

        ERCİŞ İLÇESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 407 (419) ADET DÜKKAN VE 48 ADET OFİS Projesi Kapsamında 60 Adet Konut

        ZONGULDAK İLİ

        ÜZÜLMEZ TTK LOJMANLARI 1.ETAP 766 ADET KONUT, 4 ADET TİCARET MERKEZİ Projesi Kapsamında 119 Adet Konut satışa sunuldu.

        TOKİ KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        TOKİ tarafından satışa sunulan tüm konut projeleri "TOKİ GOV TR" resmi internet sitesi üzerinden ilan edilyor. Konut başvuruları ise ilanlarda belirtilen Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden konut peşinatı tutarı ile kabul edilmektedir.


        TOKİ SÖZLEŞME İMZALANMASI

        Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

        Sözleşme imzalama aşamasında;

        Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

        Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

        Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

            TOKİ AÇIK SATIŞ DUYURULARI

            TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. Eğer talep çok olursa açık satış duyurusunun süresi kısalabiliyor.

            TOKİ AÇIK SATIŞLARI NASIL YAPILIR?

            TOKİ'nin yaptığı açık satış duyurularına başvuranlar başvuru sırasına göre, eğer başvuru şartlarını sağlıyorsa ev sahibi olabiliyor. İlk başvuruda bulunan ve şartları sağlayan vatandaşın en sahibi olduğu TOKİ açık satış başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor. TOKİ açık satış başvurularında peşinat ne kadar araştıranlar için, peşinat durumu net olmadığını ve projenin durumuna göre yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değiştiğini belirtelim. Açık satışlarda geriye kalan tutar ev ve iş yerine göre vade sayısında değişiklik gösterilerek ödeniyor. TOKİden açık satışla ev alan bir kişi 240 ay vade ile ödeme yapabilirken, iş yeri alan bir kişi 60 aya kadar vadeli ödeme yapabiliyor.

            TOKİ'DEN İHALE YÖNTEMİ İLE EV SAHİBİ OLMA

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) birçok vatandaşımızı çekilişsiz ev sahibi yapacak. TOKİ'den çekilişsiz ev sahibi nasıl olunur sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar için TOKİ'den bilgi geldi. TOKİ kurasız daire alma imkanı için "Açık Artırma Yöntemi" yapacağını belirtti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ihale yöntemi ile ev satışı nasıl gerçekleşiyor
            TOKİ Başkanlığı'nın ihale ile satışa çıkardığı konutlara ise vatandaşlar ihalenin düzenlenmeden önce başvuruda bulunarak ihaleye katılırlar. İhalede satılan evlere en yüksek teklifi veren vatandaşlar evleri almaya hak kazanırlar.


            BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

            TOKİ başvuru şartları kurumun internet sitesinde şöyle açıklanıyor;

            T.C. vatandaşı olması,

            Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

            Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

            Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

            Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

            Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 6.000 TL olarak uygulanmaktadır.),

            Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

            Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

            1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,

            2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"

            3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın

            4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"

            başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

            TOKİ KONUT BAŞVURU LİNKİ

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            Haberler Ekonomi 389 TL taksitle 0.49 faizli, 240 ay vadeli 81 şehre 100 bin TOKİ projesi başvuruları ne oldu? 2021 TOKİ ucuz konut başvurusu...