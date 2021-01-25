Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlularının otomatik olarak yapılandırma kapsamına alınması ilk kez oluyor. Yetkililer bu durumun birkaç farklı nedeni olduğunu belirtiyor.
Bir kısım vatandaşın GSS borcu olduğunun bile farkında olmadığını belirten yetkililer, "Neredeyse 3.9- 4 milyon kişi bu kapsamda bulunuyor. GSS borçluları büyük bir grup olduğu için olası yol kazalarını ve gecikmeleri önlemek için böyle bir yol izleniyor. Kişiler e-devlet üzerinden veya bankalar üzerinden yapılandırmaya girip girmediğini görebilecek. Bu noktadan sonra, ödemelerini yaparak doğrudan yapılandırmaya dahil olabilecekler. Bağ-Kur ve SSK borçlarında ise otomatik katılım yok" bilgisini verdi.
GSS borcu olan vatandaşlar, yapılandırmaya başvurmamış olsalar bile, 7256 sayılı yasadan yararlanmış kabul edilecek.
31 MART'A KADAR TEST YAPILMALI
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen GSS'liler, eğer hiç gelir testi yaptırmadıysa öncelikle bu yükümlülüğünü yerine getirecek. Bu kişilerin 31 Mart 2021'e kadar gelir testini yaptırması gerekiyor. Gelir testi sonucu, kişinin gelirinin, brüt asgari ücretin üçte birinden düşük olduğu tespit edilirse, primleri devlet karşılıyor. Bu kapsamda, hanede kişi başı gelir bin 192 liranın altındaysa, primleri ödemeye başlayacak, o güne kadar çıkarılan borç tutarı da silinecek. Kişinin GSS borcu teyit edilirse, 30 Nisan'a kadar ödeme yapılması gerekecek. Bu tarihe kadar prim borcu tamamen ödenirse, ceza ve zamlar silinecek.