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    • 25.01.2021 09:22
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    Son dakika: Son 5 gün! Borcu olanlar dikkat! e-Devlet , vergi, borç yapılandırma nasıl yapılır?

    Vergi, , , gibi birçok borcun yapılandırılması için tanınan süre 1 Şubat'a kadar uzatılmıştı. Vergi ve SGK prim borçları başta olmak üzere kamuya olan borçların yapılandırılmasında son haftaya girilirken, bir haftada toplam 3.9 milyon kişi doğrudan yapılandırma kapsamına alınmış olacak. Peki ama vergi, SGK, MTV, trafik cezası gibi borçlar nasıl yapılandırılıyor? Borç yapılandırmada ödeme tarihi ne zaman? e-Devlet vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? İşte detaylar...

    Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlularının otomatik olarak yapılandırma kapsamına alınması ilk kez oluyor. Yetkililer bu durumun birkaç farklı nedeni olduğunu belirtiyor.

    Bir kısım vatandaşın GSS borcu olduğunun bile farkında olmadığını belirten yetkililer, "Neredeyse 3.9- 4 milyon kişi bu kapsamda bulunuyor. GSS borçluları büyük bir grup olduğu için olası yol kazalarını ve gecikmeleri önlemek için böyle bir yol izleniyor. Kişiler e-devlet üzerinden veya bankalar üzerinden yapılandırmaya girip girmediğini görebilecek. Bu noktadan sonra, ödemelerini yaparak doğrudan yapılandırmaya dahil olabilecekler. Bağ-Kur ve SSK borçlarında ise otomatik katılım yok" bilgisini verdi.

    GSS borcu olan vatandaşlar, yapılandırmaya başvurmamış olsalar bile, 7256 sayılı yasadan yararlanmış kabul edilecek.

    31 MART'A KADAR TEST YAPILMALI
    Yapılandırmadan yararlanmak isteyen GSS'liler, eğer hiç gelir testi yaptırmadıysa öncelikle bu yükümlülüğünü yerine getirecek. Bu kişilerin 31 Mart 2021'e kadar gelir testini yaptırması gerekiyor. Gelir testi sonucu, kişinin gelirinin, brüt asgari ücretin üçte birinden düşük olduğu tespit edilirse, primleri devlet karşılıyor. Bu kapsamda, hanede kişi başı gelir bin 192 liranın altındaysa, primleri ödemeye başlayacak, o güne kadar çıkarılan borç tutarı da silinecek. Kişinin GSS borcu teyit edilirse, 30 Nisan'a kadar ödeme yapılması gerekecek. Bu tarihe kadar prim borcu tamamen ödenirse, ceza ve zamlar silinecek.

        BAŞVURULAR BEKLENDİ
        Normal koşullarda, GSS prim borcu bulunanlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmetinden yararlanamıyorlar. Ancak, vatandaşların mağdur olmaması için getirilen geçiş dönemi, son yıllardaki geçici düzenlemelerle uzatılıyor ve borcu olanlara da sağlık hizmetinden yararlanma hakkı tanınıyor. Bu süre son olarak 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Önceki gün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla ise, geçici düzenleme yıl sonuna kadar tekrar uzatıldı. Yetkililer, uzatma kararının sene başında değil Ocak ayının sonuna doğru alınmasının nedeninin yapılandırma olduğunu belirterek, "Böylece başvurmak isteyen kişilere imkan tanındı. Başvuruların büyük kısmı da alınmış oldu" diye konuştu.

        BU TARİHLERE DİKKAT
        Yapılandırma: 17 Kasım 2020-01 Şubat 2021
        Gelir testi: 17 Kasım 2020-31 Mart 2021
        GSS Borçları: 30 Nisan 2021

        E-DEVLET VERGİ BORCU YAPILANDIRMASINA NASIL BAŞVURULUR?
        e-Devlet üzerinden "İnteraktif Vergi Dairesi" uygulamasına giriş yaparak vergi borcu yapılandırması yapabilirsiniz. Sistemde Yapılandırma İşlemleri başlığı altında "7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri" bölümünden başvurunuzu yapabilirsiniz.

            HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?
            7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmadan yararlanacak alacaklar şunlardır:

            · Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer'i alacaklar,

            · İdari para cezaları,

            · Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

            · Sigorta primleri ve topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

            · İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer'i amme alacakları,

            · Belediyelerce tahsil edilen bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer'i alacaklar,

                · Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara, TÜRMOB'a, barolara, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile ihracatçı birliklerine ait olan aidat ve diğer bazı alacaklar,

                · Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları'nın 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer'i amme alacakları,

                · KOSGEB tarafından kullandırılan ve uygunsuzluğu tespit edilmiş destek ödemelerinden kaynaklı olan alacaklar,

                · Organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden kaynaklı alacaklar,

                · Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları,

                · Türk Standardları Enstitüsü'nün alacakları,

                · İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50'sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kullanım bedelleri ve hasılat payları alacakları,

                · Kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları.

                6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunda öngörülen faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.

                    17.11.2020 tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da yapılandırılabilecektir. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat yapılmayacak ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayın tarihi kabul edilecektir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarların Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde de vade tarihinde değişiklik yapılmayacaktır.

                    HANGİ DÖNEME AİT BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?
                    Yapılandırmadan 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ilişkin olan kamu borçları ile aynı tarihten önce kesilen cezalar girmektedir. 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta prim borçları da kanun kapsamındadır.

                    YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLMAYAN BORÇLAR NELERDİR?
                    Yapılandırma kapsamına kesinleşmiş olan alacaklar girmektedir. Kanun, kesinleşmiş alacakları 31 Ağustos 2020 (bu tarih dahil) öncesindeki döneme ait olup 17.11.2020 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla, 31.08.2020 tarihinden sonraki dönemlere ait olan kamu alacakları ile idari para cezaları ile kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar yapılandırmadan yararlanamayacaktır. Bu durumda, vergi incelemesinde olan mükellefler bu Kanun'dan etkilenmemektedirler.

                        Ayrıca, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca (RTÜK, SPK, BDDK, BTK, KGK, KİK, KVKK, EPDK gibi) verilen idari para cezaları yapılandırma kapsamı dışında tutulmuştur. Bu durumda, koronovirüs tedbirlerine uymama nedeniyle düzenlenen idari para cezaları yapılandırmadan yararlanamayacaktır.
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