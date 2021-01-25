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    • Ekonomi
    • 25.01.2021 09:44
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    • 25.01.2021 09:44
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    SON DAKİKA! na zam yolda! Bu gece yarısından itibaren geçerli

    Son dakika haberine göre Brent petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artış nedeniyle benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam bekleniyor. Artışın ÖTV'den karşılanması be fiyatlara yansımayacağı öngörülüyor.

    Milyonları ilgilendiriyor! Bu gece yarısından itibaren...

    Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 8 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

    Fiyat artışının, mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılanması ve pompa fiyatlarına yansımayacağı öngörülüyor.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Benzin fiyatlarına zam yolda! Bu gece yarısından itibaren geçerli