Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 8 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Fiyat artışının, mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılanması ve pompa fiyatlarına yansımayacağı öngörülüyor.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
- Ekonomi
- 25.01.2021 09:44
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- Son Güncelleme:
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- 25.01.2021 09:44
SON DAKİKA! Benzin fiyatlarına zam yolda! Bu gece yarısından itibaren geçerli
Son dakika haberine göre Brent petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artış nedeniyle benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam bekleniyor. Artışın ÖTV'den karşılanması be fiyatlara yansımayacağı öngörülüyor.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 8 kuruş fiyat artışı bekleniyor.