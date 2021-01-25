Kredi ve kredi kartı borçları ertelendi mi? Kredi erteleme yapan bankalar hangileri?

KREDİ KARTI BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Geçtiğimiz Yılın Mart ayında ülkemizde görülen ilk koronavirüs vakasının ardından başlayan ekonomik sıkıntılar neticesinde bir çok özel ve kamu bankası vatandaşların kredi kartı borçlarını erteleme imkanı sunmuştu. Bankaların 2021 yılında kredi kartı borç erteleme imkanları devam ediyor. Bunun için bankanızın müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

KREDİ ERTELEME YAPAN BANKALAR!

Müşterilerin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın, 30 Haziran 2021 tarihine kadar öteleme imkânı sunuyor.