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    • Ekonomi
    • 25.01.2021 09:52
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    • 25.01.2021 09:52
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    Kredi ve ertelendi mi? hangileri?

    Pandemi döneminde kredi ve biriken vatandaşlar borçları birkaç ay da olsa erteleyerek rahat bir nefes almak istiyor. Bu nedenle kredi ve sorusuna yanıt aranıyor. Peki hangileri? Birçok banka ertelemeli kredi imkanı sunuyor.

    takvim.com.tr
    Kredi ve kredi kartı borçları ertelendi mi? Kredi erteleme yapan bankalar hangileri?

    Kredi ve kredi kartı borçları ertelendi mi? Pandemi nedeniyle birçok sektörde duraksamaya girilirken vatandaşlar da borçlarını ödemekte zorluk yaşayabiliyor. Birçok kişi kendilerini kredi kartı borçlarıyla döndürebilirken krediler de birikme yaşanabiliyor. Kredi erteleme işlemleri de yoğun ilgi görmeye başladı. Bilindiği üzere birçok banka ertelemeli kredi imkanı sunuyor.

    KREDİ KARTI BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

    Geçtiğimiz Yılın Mart ayında ülkemizde görülen ilk koronavirüs vakasının ardından başlayan ekonomik sıkıntılar neticesinde bir çok özel ve kamu bankası vatandaşların kredi kartı borçlarını erteleme imkanı sunmuştu. Bankaların 2021 yılında kredi kartı borç erteleme imkanları devam ediyor. Bunun için bankanızın müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

    KREDİ ERTELEME YAPAN BANKALAR!

    Müşterilerin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın, 30 Haziran 2021 tarihine kadar öteleme imkânı sunuyor.

    TEB

    TEB'den ihtiyaç / taşıt / konut kredisi ve KMH kullanan ve koronavirüs salgını nedeniyle ödemelerinde zorluk çeken müşterilerimize ekonomiye destek paketi kapsamında 3 aya kadar 1 defaya mahsus erteleme imkanı sunuyoruz.

    Kredi ödemelerinizin erteleme işlemini gerçekleştirmek için 30 Haziran 2021'e kadar TEB Şubeleri ve 0850 200 0 666 numaralı TEB Çağrı Merkezimiz aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Çağrı Merkezimizden yapılan başvuruların sonuçlanması yoğunluğa göre zaman alabilmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

        AKBANK

        Pandemi sürecinin etkileri nedeni ile müşterilerimizin kredi kartı borçları alışveriş faizi alınarak Temmuz 2021 ekstresine kadar, kredi kartı ücretleri ise Haziran 2021 tarihine ötelenebilecektir.

        İş Bankası

        Korona virüs salgını nedeniyle yürüttüğümüz ekonomiye destek paketi kapsamında açık ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi taksit ödemeleriniz ile kredi kartı hesap özeti borçlarınızı 3 aya kadar öteleyebilirsiniz. Ek Hesap faiz tahsil gününüzü de aynı kapsamda 3 ay sonra olacak şekilde öteleyebilirsiniz.

        Özel ve Kamu Bankaları Olmak üzere tüm bankalar müşterilerine 3 ve 6 Ay olmak üzere Kredi Kartı ve Kredi Borcu erteleme imkanı sunmaktadır. Kredi borcu veya kredi kartı borcu ertelemek için lütfen banka müşteri hizmetleri veya şubelere bizzat başvuru yapınız.

        ING BANK

        Kredi kullanmak isteyen milyonlarca vatandaş ihtiyaçlarını gidermek adına en uygun kredi arayışını sürdürüyor. Kiminin 10 Bin TL, kiminin 50 Bin TL ihtiyacı doğrultusunda banka banka en uygun kredi faizi veren ve şartları iyi olan bankayı seçmeye çalışıyor. ING Bank 10 Bin TL ila 50 Bin TL arasında alternatif kredi seçeneğini tüketiciye sunuyor. Kredi faiz oranı diğer bankalara nazaran yüksek olan banka 1.49'dan başlayan faiz oranını kredi kullanacaklara uyguluyor.

        20 BİN TL KREDİ 36 AY VADE

        36 ay vadeli ING Bank ihtiyaç kredisi kullanan vatandaş, 20 Bin TL için aylık 758 TL taksitlerle krediye erişebiliyor. Yüzde 1.49 faiz oranı ile IUNG Bank ihtiyaç kredisini internet şubesinden başvuru yöntemiyle hızlıca kullanıma sunuluyor. ING Bank müşterisi olma şartı ise aranmıyor.

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        Haberler Ekonomi Kredi ve kredi kartı borçları ertelendi mi? Kredi erteleme yapan bankalar hangileri?