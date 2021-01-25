Kredi ve kredi kartı borçları ertelendi mi? Kredi erteleme yapan bankalar hangileri?

Kredi ve kredi kartı borçları ertelendi mi? Pandemi nedeniyle birçok sektörde duraksamaya girilirken vatandaşlar da borçlarını ödemekte zorluk yaşayabiliyor. Birçok kişi kendilerini kredi kartı borçlarıyla döndürebilirken krediler de birikme yaşanabiliyor. Kredi erteleme işlemleri de yoğun ilgi görmeye başladı. Bilindiği üzere birçok banka ertelemeli kredi imkanı sunuyor.
KREDİ KARTI BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?
Geçtiğimiz Yılın Mart ayında ülkemizde görülen ilk koronavirüs vakasının ardından başlayan ekonomik sıkıntılar neticesinde bir çok özel ve kamu bankası vatandaşların kredi kartı borçlarını erteleme imkanı sunmuştu. Bankaların 2021 yılında kredi kartı borç erteleme imkanları devam ediyor. Bunun için bankanızın müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.
KREDİ ERTELEME YAPAN BANKALAR!
Müşterilerin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın, 30 Haziran 2021 tarihine kadar öteleme imkânı sunuyor.
TEB
TEB'den ihtiyaç / taşıt / konut kredisi ve KMH kullanan ve koronavirüs salgını nedeniyle ödemelerinde zorluk çeken müşterilerimize ekonomiye destek paketi kapsamında 3 aya kadar 1 defaya mahsus erteleme imkanı sunuyoruz.
Kredi ödemelerinizin erteleme işlemini gerçekleştirmek için 30 Haziran 2021'e kadar TEB Şubeleri ve 0850 200 0 666 numaralı TEB Çağrı Merkezimiz aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Çağrı Merkezimizden yapılan başvuruların sonuçlanması yoğunluğa göre zaman alabilmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.