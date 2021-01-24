İkinci-el araç alım satımıyla ilgili yönetmelik 20 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdi.
İkinci el araç alım-satımında TSE yeterlilik belgesi olmayan firmalardan alınan ekspertiz raporunun yasal geçerliliği olmadığını belirten Tamer Güneş, "Türkiye'de 6 bine yakın ekspertiz firmasından sadece 1000-1500'ünün TSE hizmet yeterlilik belgesi var" dedi.
Güneş, yeterlilik belgesi olmayan firmalardan alınan ekspertiz raporlarıyla yapılan araç alım-satımları sonrası araçta ortaya çıkacak arızalarla ilgili önemli yasal uyarılarda bulundu. Güneş, bu yasanın hem tüketiciyi korumak hem de işlerin belli standartlarda yapılması için çıkarıldığını söyledi.