25 Ocak en az lise mezunu 6 kamu kurumu 1872 personel alımı şartları ve kadroları! İşte kamu personeli alımı...

Kamu müesseselerine en az lise mezunları arasından personel ve memur alımı için müracaatlar başlıyor. 6 kamu müesseseyi , toplamda 1872 personel alımı için müracaatların 25 Ocak günü başlayacağını duyurdu. Memur olmanın birçok yöntemi bulunmaktadır. Öncelikle karar verilmesi gereken hangi tür memur olunmak istendiğidir. Yani eğer ortaokul mezunu iseniz çok yüksek puanlara ihtiyacınız vardır. Veya ortalama bir puan yapıp gardiyan ve bekçi gibi memurluklar tercih edilebilir. İki yıllık bir bölüm mezunu iseniz daha çok ön lisans kamu personeli seçme sınavına girebilirsiniz. Bu gibi bölümlerden daha çok sağlık kurumlarında çalışacak teknikerler yetişmektedir. İşte en az lise mezunu 6 kamu kurumu 1872 personel alımı şartları ve kadroları detayları...