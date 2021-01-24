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    • 24.01.2021 09:18
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    25 Ocak en az lise mezunu 6 kamu kurumu 1872 personel alımı şartları ve kadroları! İşte kamu personeli alımı...

    Kamu müesseseleri, değişik kadrolarda çalıştırmak üzere kamu personeli alımı yapacağını açıklamıştı. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımları için müracaatlar 25 Ocak 2021 günü başlayacak. Yüzlerce kişinin hayalini süsleyen memurluk için hangi şartları taşımak gerekiyor? Kimler memur olabilir? Memurlar nasıl istihdam edilir? Memurlar iş olarak birçok farklı pozisyonda çalışmaktadırlar. Fakat Türkiye üzerindeki memurların birçok kısmı diplomatik yazı işleri ile ilgilenmektedir. İşte en az lise mezunu 6 kamu kurumu 1872 personel alımı şartları ve kadroları detayları...

    takvim.com.tr
    En az lise mezunu 6 kamu kurumu 1872 personel alımı şartları ve kadroları!

    Kamu müesseselerine en az lise mezunları arasından personel ve memur alımı için müracaatlar başlıyor. 6 kamu müesseseyi , toplamda 1872 personel alımı için müracaatların 25 Ocak günü başlayacağını duyurdu. Memur olmanın birçok yöntemi bulunmaktadır. Öncelikle karar verilmesi gereken hangi tür memur olunmak istendiğidir. Yani eğer ortaokul mezunu iseniz çok yüksek puanlara ihtiyacınız vardır. Veya ortalama bir puan yapıp gardiyan ve bekçi gibi memurluklar tercih edilebilir. İki yıllık bir bölüm mezunu iseniz daha çok ön lisans kamu personeli seçme sınavına girebilirsiniz. Bu gibi bölümlerden daha çok sağlık kurumlarında çalışacak teknikerler yetişmektedir. İşte en az lise mezunu 6 kamu kurumu 1872 personel alımı şartları ve kadroları detayları...

    BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

    Yayımlanan ilanlara baktığımızda alınacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerektiği görüldü:

    - Türk vatandaşı olmak.

    - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

    - Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

    - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

    - İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

        ALIM YAPILAN KADROLAR

        Kamu kurumları, aşağıdaki kadrolara kamu personeli alımı yapacağını duyurdu:

        ARŞİV UZMANI
        AVUKAT
        ÇÖZÜMLEYİCİ
        PROGRAMCI
        BÜRO PERSONELİ
        ŞOFÖR
        BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
        HARİTA MÜHENDİSİ
        MAKİNE MÜHENDİSİ
        ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
        ŞEHİR PLANCISI
        HARİTA TEKNİKERİ
        PROGRAMCI
        LİSE (ELEKTRİK ELEKTRONİK)
        ÖNLİSANS (BİLGİSAYAR)
        ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ
        İŞÇİ
        UZMAN
        İÇ DENETÇİ
        KİMYAGER
        BİYOLOG
        HİZMETLİ MEMURU

        İLANLAR

        İçişleri Bakanlığı 1772 kamu personeli alımı için TIKLAYIN

        EGM 90 hizmetli memuru alımı için TIKLAYIN

        Şeker Fabrikaları 2 işçi alımı için TIKLAYIN

        Memur kimdir?

        657 sayılı kanunda memur tanımı şu şekilde ifade edilmiştir; Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.
        Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.
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        Haberler Ekonomi 25 Ocak en az lise mezunu 6 kamu kurumu 1872 personel alımı şartları ve kadroları! İşte kamu personeli alımı...