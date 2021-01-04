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    • 04.01.2021 09:33
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    • 04.01.2021 09:33
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    ne 90 hizmetli alınacak | EGM hizmetli personel alım şartları

    İçişleri Bakanlığına bağlı ne 90 hizmetli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yayınlanan ilan metninde başvuru şartlarına ilişkin detaylar açıklandı.

    Emniyet Genel Müdürlüğüne onlarca personel alınacak

    İçişleri Bakanlığı ne 90 adet hizmetli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada aranan adaylar için istenen şartlar da belirtildi.

    ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda adaylarda bulunması gereken şartlarla birlikte başvuru yeri ve şekline ilişkin detaylara da yer verildi.

    Başvuru şartlarında, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak" gibi maddeler yer aldı.

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    Haberler Memurlar Emniyet Genel Müdürlüğüne 90 hizmetli alınacak | EGM hizmetli personel alım şartları