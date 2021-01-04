İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne 90 adet hizmetli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada aranan adaylar için istenen şartlar da belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda adaylarda bulunması gereken şartlarla birlikte başvuru yeri ve şekline ilişkin detaylara da yer verildi.

Başvuru şartlarında, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak" gibi maddeler yer aldı.