Güncel altın fiyatları dış piyasada ons altın kaynaklı iç piyasada da dolar kuru kaynaklı değişimler yaşamayı sürdürüyor. Ons altının bin 900 dolarlardan bin 854 dolarlara kadar gerilemesiyle birlikte iç piyasada da geri çekilmeler yaşandı. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel yatay bir seyir izleyen gram altın, günü bir önceki kapanışın hemen altında 441,7 liradan başladı. Merkez Bankası'nın son açıkladığı faiz kararı sonrasında altın fiyatlarında gerileme yaşanmaya devam ediyor.