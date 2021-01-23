Güncel altın fiyatları dış piyasada ons altın kaynaklı iç piyasada da dolar kuru kaynaklı değişimler yaşamayı sürdürüyor. Ons altının bin 900 dolarlardan bin 854 dolarlara kadar gerilemesiyle birlikte iç piyasada da geri çekilmeler yaşandı. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel yatay bir seyir izleyen gram altın, günü bir önceki kapanışın hemen altında 441,7 liradan başladı. Merkez Bankası'nın son açıkladığı faiz kararı sonrasında altın fiyatlarında gerileme yaşanmaya devam ediyor.
23 OCAK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?
Ons altın 23 Ocak Cumartesi gününe 1854 dolar seviyesinde başladı.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Hafta sonu piyasasında altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Yatırımcısının gram altın kadar tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün 721 liradan alınırken aynı dakikalarda 732 liradan da satışa sunuluyor.