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    • Ekonomi
    • 23.01.2021 12:35
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    • 23.01.2021 12:35
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    Bankası, , , , İNG ve , taşıt ve faizleri: 23 Ocak yeni oranlar!

    Bankaların kredi faiz oranları çeşitli tarihler aralığında yenileniyor. larını karşılamak, ev ya da araba almak üzere kredi çekecek olanlar bankaların kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bu bağlamda bankalar belirli dönemler arasında yeni fırsatlarını duyururken faiz oranlarında da değişime gidiyor. Bu hafta bazı bankalarda son dakika faiz değişimi meydana geldi. İşte 23 Ocak , , , ihtiyaç, konut ve faiz oranları!

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası, TEB, İş Bankası, Garanti, İNG ve Akbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizleri: 23 Ocak yeni oranlar!

    İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları ile ilgili bankalar tarafından alınan yeni kararlar belirli tarihler aralığında açıklanıyor. Kredi çekmek için bankalara gidecek olanların gündeminde yeni oranlar yerini alıyor. Bankalar oranlardaki yeni değişimleri ve müşterileri için sunduğu ek fırsatları tek tek açıkladı. Böylece yeni kredi faiz oranları belli oldu. Kredi çekmek isteyenler ise bu kapsamda hangi bankanın ne kadar faiz oranı olduğunu öğrenmek adına yapılan güncel duyuruları takip ediyor. İşte bankalarda son durum!

    ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

    Konut kredisi: 1.47
    Tüketici kredisi: 1.64
    Taşıt kredisi: 1.64

    HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

    İhtiyaç kredisi: 1.75
    Taşıt kredisi: 1.75
    Konut kredisi: 1.50



    VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.59
    Taşıt kredisi: 1.52
    SarıPanjur Konut Kredisi: 1.40

    İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
    İhtiyaç kredisi: 1.50
    Taşıt kredisi: 1.55
    Ev kredisi: 1.40



        AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

        Direkt kredi: 2.03
        İhtiyaç kredisi: 1.96
        Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)
        Konut kredisi: 1.39
        Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03



        GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

        İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor
        Konut kredisi: 1.42
        Taşıt kredisi: 1.64

        TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

        İhtiyaç kredisi: 1.45
        Taşıt kredisi: 1.49
        Konut kredisi: 1.40

        Konut Kredisi Nasıl Alınır?

        Öncelikli olarak belirtelim, bankalardan kredi alacaksanız, ev kredisi başvurusu yapacağınız evin %75 oranında çekilebilir. Bu durumda kalan %25'i ev sahibine vermeden evi satın alamazsınız.

        Birinci yöntem evin eksper değerinin yüksek gösterilmesi ve bu sayede çıkacak olan mevcut kredinin evin tamamını karşılamasıdır.

        Üçüncü bir seçenek ise imkanınız varsa başka bir mülkü ipotek altına alarak peşinatsız bir şekilde konut kredisi çekme yöntemidir.
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        Haberler Ekonomi Ziraat Bankası, TEB, İş Bankası, Garanti, İNG ve Akbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizleri: 23 Ocak yeni oranlar!