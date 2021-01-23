5250 TL nakit para ödemesi! Başvuru yapanlara veriliyor! Yüz güldüren devlet desteği...

Pandemi nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşların yüzü devlet destekleri sayesinde gülüyor. Vatandaşlara toplamda 3 faz ödemesiyle nakit para yardımı yapılmıştı. Yeni sunulan destek paketinden ise esnaflar faydalanabilecek. Esnaf gelir kaybı ve kira desteği başvurularından vatandaşlar faydalanmak istiyor. Tüm desteklerden faydalandığınız takdirde toplamda 5250 TL nakit yardım alabileceksiniz.
ESNAF GELİR VE KİRA DESTEĞİ BAŞVURUSU
Esnafa verilecek olan hibe ve kira desteği için başvurular ve sonuçlar E-Devlet üzerinden açıklanacağı belirtilirken Ticaret Bakanlığı, başvuru yapan esnafların nakit para desteği başvuru sonuçlarını açıkladı.
GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI
Esnafa gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği verileceği aktarıldı.
Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.
Toplamda esnaflara gelir kaybı ve kira desteği 5 bin 250 TL verilecek.
ÖDEMELER BAŞLADI!
Bakan Pekcan, geçtiğimiz gün toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Salgından etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destek ödemelerini ocak ayı içinde planladıklarını hatırlatan Pekcan, "Bizim ve Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinin karşılaştırılmasıyla mümkün olan en kısa zamanda ödemeleri yapacağımızı söylemiştim. Bugün itibarıyla gelir kaybı destek ödemelerine başlamış bulunuyoruz. Herkese hayırlı olsun, ocak ayını ödemeye başladık. bundan sonra da ocak-şubat-mart, üç ay bunları ödemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.