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    • Ekonomi
    • 23.01.2021 16:03
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    • 23.01.2021 16:03
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    5250 TL nakit para ödemesi! Başvuru yapanlara veriliyor! Yüz güldüren devlet desteği...

    Başvuru yapanlara 5250 TL nakit para desteği veriliyor. Pandemi döneminde vatandaşlar devlet desteklerinden faydalanabiliyor. Birçok farklı kalemde vatandaşlara nakit para desteği sağlanıyor. Bu dönemde işyerleri kapanan ve iş yapamayan esnaflara da büyük bir destek veriliyor. ve başvurularından milyonlarca vatandaş faydalanabilecek. Peki esnaf gelir kaybı ve kira desteği nasıl alınır?

    takvim.com.tr
    5250 TL nakit para ödemesi! Başvuru yapanlara veriliyor! Yüz güldüren devlet desteği...

    Pandemi nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşların yüzü devlet destekleri sayesinde gülüyor. Vatandaşlara toplamda 3 faz ödemesiyle nakit para yardımı yapılmıştı. Yeni sunulan destek paketinden ise esnaflar faydalanabilecek. Esnaf gelir kaybı ve kira desteği başvurularından vatandaşlar faydalanmak istiyor. Tüm desteklerden faydalandığınız takdirde toplamda 5250 TL nakit yardım alabileceksiniz.

    ESNAF GELİR VE KİRA DESTEĞİ BAŞVURUSU

    Esnafa verilecek olan hibe ve kira desteği için başvurular ve sonuçlar E-Devlet üzerinden açıklanacağı belirtilirken Ticaret Bakanlığı, başvuru yapan esnafların nakit para desteği başvuru sonuçlarını açıkladı.

    GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI

    Esnafa gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği verileceği aktarıldı.

    Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

    Toplamda esnaflara gelir kaybı ve kira desteği 5 bin 250 TL verilecek.

    ÖDEMELER BAŞLADI!

    Bakan Pekcan, geçtiğimiz gün toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Salgından etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destek ödemelerini ocak ayı içinde planladıklarını hatırlatan Pekcan, "Bizim ve Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinin karşılaştırılmasıyla mümkün olan en kısa zamanda ödemeleri yapacağımızı söylemiştim. Bugün itibarıyla gelir kaybı destek ödemelerine başlamış bulunuyoruz. Herkese hayırlı olsun, ocak ayını ödemeye başladık. bundan sonra da ocak-şubat-mart, üç ay bunları ödemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        ÜÇ AY SÜRECEK!

        Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanacak.

        Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek.

        İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecek.

        2 MİLYONDAN FAZLA ESNAF VE SANATKAR BAŞVURU YAPTI

        Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destekler için 2 milyondan fazla başvuru geldiğini söyledi.

        Pekcan, bunlarla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay açıkladığı esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik "gelir kaybı desteği" ve "kira desteği" ile Kovid-19'dan etkilenen işletmelerin yanında olduklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

        "Söz konusu desteklere yönelik talepleri ve başvuruları 30 Aralık 2020 itibarıyla almaya başladık. Burada en çok etkilenen 133 iş kolunu tespit ettik, internet sitemizde yayımladık. Bunlarla ilgili faal olan ticari işletmelerde basit usulde vergiye tabi olanlardan, esnaf ve sanatkarlardan, vergi muafiyeti olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra eden esnaf ve sanatkarlarımızdan kimlerin yararlanabileceklerini ilan ettik. 11 Ocak Pazartesi akşamına kadar başvuru sürecini uzatmıştık, gerekirse yine uzatırız. Şu ana kadar 2 milyonun üzerinde başvuru var. Gelir kaybı desteğine 1 milyon 300 binin üzerinde, kira desteğine 754 bin civarında müracaat eden esnafımız var. Devletimiz her zaman olduğu gibi bu zor günlerde ticaret erbabımızın yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir."

        BAŞVURULAR 11 OCAK'TA SONA ERDİ

        Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik sağlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 11 Ocak'a uzattıklarını açıkladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'nin ticari hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında esnaf, sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteği sağlanıyor. Söz konusu destekler için son başvuru tarihi 8 Ocak'ta sona eriyordu.



        Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik 30 Aralık 2020'de başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini gelen talepler üzerine, 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23:59'a kadar uzattık." ifadesini kullandı.
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        Haberler Ekonomi 5250 TL nakit para ödemesi! Başvuru yapanlara veriliyor! Yüz güldüren devlet desteği...