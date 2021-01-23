A101 23-29 Ocak aktüel kataloğunda efsane indirimler var! A101'de bu hafta hangi ürünler satılıyor?

A101 23-29 Ocak aktüel kataloğu ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta Findux Fındık Yağlı, Sprite Gazlı İçecek, Nimet Dondurulmuş Su Böreği, Torku Dana Kangal Sucuk, Çaykur Rize Turist Çayı ve Elseve Şampuan Çeşitleri dikkat çekti. 10 TL üzeri alışverişlerde Nescafe 20'li Kahve Çeşitleri 16,90 lira yerine 8,95 fiyatla, Yudum Omega-3 Bitkisel Sıvı Yağ 1 litre 26,50 lira yerine 13,45 lira fiyat etiketiyle bugün raflarda yer aldı.

A-101 23-29 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU