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    • Ekonomi
    • 23.01.2021 16:23
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    • 23.01.2021 16:36
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    23-29 Ocak aktüel kataloğunda efsane indirimler var! A101'de bu hafta hangi ürünler satılıyor?

    aktüel ürünler kataloğu 23-29 Ocak yayınlanır yayınlanmaz hemen merakla incelenmeye başlandı. En çok ziyaret edilen marketler zincirinde yine birbirinden güzel ve çeşitli ürünler uygun fiyata satışa sunuluyor. A101'de bu hafta temel ihtiyaç grubunda tüm reyonlarda büyük indirimler göze çarpıyor. Markete gitmeden önce alacaklarını belirlemek, liste yapmak isteyenler nu haberimizden inceleyebilir.

    takvim.com.tr
    A101 23-29 Ocak aktüel kataloğunda efsane indirimler var! A101'de bu hafta hangi ürünler satılıyor?

    A101 23-29 Ocak aktüel kataloğu ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta Findux Fındık Yağlı, Sprite Gazlı İçecek, Nimet Dondurulmuş Su Böreği, Torku Dana Kangal Sucuk, Çaykur Rize Turist Çayı ve Elseve Şampuan Çeşitleri dikkat çekti. 10 TL üzeri alışverişlerde Nescafe 20'li Kahve Çeşitleri 16,90 lira yerine 8,95 fiyatla, Yudum Omega-3 Bitkisel Sıvı Yağ 1 litre 26,50 lira yerine 13,45 lira fiyat etiketiyle bugün raflarda yer aldı.

    A-101 23-29 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Şampuan çeşitlerinde dev indirim!

    Kent Boringer Pasta Sosu Çeşitleri

        10 TL ve üzeri alışverişlerde dikkat çeken indirim

        Hayat Su ürünlerinde kampanyalar

        Danet Polonez Piliç Füme
            Haberler Ekonomi A101 23-29 Ocak aktüel kataloğunda efsane indirimler var! A101'de bu hafta hangi ürünler satılıyor?