Milyonlarca öğrenciye geri ödemesiz aylık 400 TL burs müjdesi! Son 8 gün kaldı! Başvuru nereden ve nasıl yapılır?

Üniversite eğitimleri süresince 4 yıllık lisans eğitimi alan öğrencilere birçok eğitim kurumu ve vakıftan burs yardımı yapılıyor. KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından alternatif kurumlara yönelen öğrenciler burs veren kurumları araştırıyor. Hasan Faydasıçok Eğitim bursuna alttan en fazla iki dersi bulunan, genel not ortalaması 2.5 üstünde olan öğrenciler başvuru yapabiliyor. Üstelik herhangi bir kurumdan burs veya kredi alan öğrenciler eğitim yardımından faydalanabilir. Başvuru süreci internet üzerinden adli sicil kaydı, üniversite öğrenci belgesi, ikametgah adresi belgesi ile sağlanıyor. Devlet üniversitesi ve vakıf üniversitelerinde burslu okuyan öğrenciler başvuru yapabilecek. Peki Hasan Faydasıçok burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte aylık 400 TL burs başvuru sayfası!