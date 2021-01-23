Milyonlarca öğrenciye geri ödemesiz aylık 400 TL burs müjdesi! Son 8 gün kaldı! Başvuru nereden ve nasıl yapılır?

Üniversite eğitimleri süresince 4 yıllık lisans eğitimi alan öğrencilere birçok eğitim kurumu ve vakıftan burs yardımı yapılıyor. KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından alternatif kurumlara yönelen öğrenciler burs veren kurumları araştırıyor. Hasan Faydasıçok Eğitim bursuna alttan en fazla iki dersi bulunan, genel not ortalaması 2.5 üstünde olan öğrenciler başvuru yapabiliyor. Üstelik herhangi bir kurumdan burs veya kredi alan öğrenciler eğitim yardımından faydalanabilir. Başvuru süreci internet üzerinden adli sicil kaydı, üniversite öğrenci belgesi, ikametgah adresi belgesi ile sağlanıyor. Devlet üniversitesi ve vakıf üniversitelerinde burslu okuyan öğrenciler başvuru yapabilecek. Peki Hasan Faydasıçok burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte aylık 400 TL burs başvuru sayfası!
HASAN FAYDASIÇOK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı burs başvuruları e-bursum üzerinden alınmaktadır. E-bursum üzerinden Ad, soy ad, T.C kimlik numarası ve e-posta adresiyle sisteme kayıt yaptıran adaylar sol üst bölümde bulunan arama kısmına " Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı" yazarak başvuru ekranına ulaşabilirler. Başvurular 9-30 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Burs ve kurumla ilgili bilgi almak isteyen kullanıcılar aşağıda bulunan direkt adres üzerinden işlem yapabilir.
BURS GERİ ÖDEME DURUMU
Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı bursu geri ödemeli bir burs değildir.
BURSA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinde eğitim alan öğrenciler burs için başvuru yapamayacak. Devlet üniversitelerinin 4 yıllık bölümlerinde eğitim alanlar ve vakıf üniversitelerinde %100 burslu okuyan öğrenciler başvuru yapabilir. Alttan 3 veya daha fazla dersi olan öğrenciler burstan yararlanamaz. İşte diğer başvuru şartları;