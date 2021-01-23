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    • Ekonomi
    • 23.01.2021 17:37
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    • 23.01.2021 17:37
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    22 ayar bilezik ve çeyrek-gram Düşüş sürat kazanıyor! 4,1 ve 7 TL serice...

    22 ayar bilezik ve çeyrek-gram hakkında araştırmalar hafta sonu yoğunluk kazandı. Vatandaşlar güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek üzere araştırmalar yapıyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 azalışla 438,20 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,26 kayıpla 438,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,22 azalışla 2.908,00 liraya geriledi. Geçen hafta 719,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 710,00 liraya düştü. İşte altın fiyatlarında son durum...

    22 ayar bilezik ve çeyrek-gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarındaki hareketli seyir devam ederken gözler hafta sonu alış satış fiyatları hakkındaki son duruma çevrildi. 22 ayar bilezik, yarım, gram ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı yatırımı olanlar tarafından merakla sorgulanıyor. Bir önceki gün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 443,2 liradan tamamladı. Gram altın, dün güne değer kazancıyla başladı. Peki, 18-22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda yaşanan son gelişmeler...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PERŞEMBE CUMA
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 442,10 442,30 438,00 438,20
    Cumhuriyet Ata Lira 2.914,00 2.935,00 2.887,00 2.908,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 403,50 407,50 400,00 404,00
    Lira(Tam) Ziynet 2.848,00 2.868,00 2.821,00 2.841,00
    Yarım Ziynet 1.424,00 1.434,00 1.410,00 1.420,00
    Çeyrek Ziynet 712,00 717,00 705,00 710,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 azalışla 438,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 710,00 lira, Cumhuriyet altını 2.908,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 düşüşle 438,20 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 441 BİN LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 441 bin liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 441 bin lirayı, en yüksek ise 444 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 441 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 512 milyon 923 bin 24,87 lira, işlem miktarı ise 1.163,92 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 527 milyon 412 bin 756,18 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.

        ALTININ ONSU 1.854,73 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.854,73 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 düşüşle 441 bin liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3933 lira, satışta 7,4229 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3784 lira, satışta 7,4080 lira olarak belirlemişti.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,20'den, bileşik getirisi de yüzde 14,70'ten gerçekleşti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2179, sterlin/dolar paritesi 1,3671, dolar/yen paritesi de 103,74 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,55 kayıpla 55,58 dolardan işlem görüyor.

        BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI, ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ

        Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,18 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,26, dolar/TL yüzde 1,08, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybetti.

        BIST 100 endeksi, en düşük 1.508,90, en yüksek 1.582,04 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,18 artarak 1.542,45 puandan tamamladı.

        Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,26 kayıpla 438,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,22 azalışla 2.908,00 liraya geriledi. Geçen hafta 719,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 710,00 liraya düştü.

        Bu hafta ABD doları yüzde 1,08 değer kaybederek 7,4110 liraya, avro da yüzde 0,63 azalarak 9,0140 liraya geriledi.

        Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,69, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,51 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,96 ile hisse senedi fonları oldu.

            ALTIN VE PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ

            ABD'deki finansal yardım paketine yönelik beklentilerle yükselen altın fiyatları da, ABD hazine tahvillerinin yükselmesiyle hafif düştü. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın göreve başlama konuşmasında kur politikasıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında 1,870 doların üzerine yükselen altın fiyatları 1,840 dolar düzeyine kadar geriledi.

            Çin'deki yeni Covid-19 kaynaklı yeni kısıtlamalar ve Çin hükümetinin, Çin yeni yıl tatilinde seyahat edilmemesi çağrısının ardından, küresel petrol talebini baskılayabileceği endişeleriyle düştü.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 1.78 düşüşle 55.06 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 1.92 düşüşle 52.14olar,

            - altın yüzde 1.14 düşüşle 1,847.71 dolar,

            - gümüş yüzde 2.35 düşüşle 25.37 dolar,

            - bakır yüzde 0.09 düşüşle 8,034.00 dolar,

            - platin yüzde 1.66 düşüşle 1,109.03 dolar,

            - paladyum yüzde 0.22 düşüşle 2,365.30 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada gram altın 439liraya, çeyrek altın 724 liraya, Cumhuriyet altını da 2,884 liraya geriledi.

            Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, altının üç günün ardından inişe geçtiğine işaret edilerek, şöyle denildi:

            "Altın, Yeni Başkanı yeşilde karşıladıktan sonra üç günlük yeşil seansın ardından dünkü seansta yeniden kırmızıya döndü. 1871 dolar/ons seviyesinden güne başlayan sarı maden, seansın başında yukarı doğru ivmelenme arzusuyla hareket ederken, 1875 dolar/onsla günün en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak bu seviyede tutunmakta zorlanan sarı maden, gün içinde satışa döndü. 100 günlük ortalamanın üzerinde tutunma çabasında hareket eden sarı maden, seansı 1869 dolar/onstan tamamlayarak önceki güne kıyasla yüzde 0.1 gibi bir kayıpla tamamladı.

            "Gümüş, altının aksine yeşilde kapatmayı başardığı bir günü geride bırakırken, iki haftanın ardından tekrardan 26 dolar/onsun üzerini kaydetmiş oldu. Seansı 25.93 dolar/ons seviyesinden tamamlayan beyaz maden, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.4 kazanç yazmış oldu.

                "Platin ise son dört yılın en yüksek seviyesinde yeni bir zirve kaydederken, günün en çok değer kazanan kıymetli madeni oldu. Dünkü seansta 1155 dolar/onsa kadar uzanan platin, günün en yüksek seviyesini kaydetti. Bu seviyedeki yerini gün sonuna kadar koruyamayan platin, 1130 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla hanesine yüzde 1.3 kazanç yazmış oldu.

                "Paladyum, 2375 dolar/ons seviyesinden güne başladıktan sonra yukarı doğru ivmelenerek, 2412 dolar/ons seviyesine uzandı. Ancak devamına getiremeyerek seans sonuna doğru satıcılı seyre dönerek, günü 2369 dolar/onstan yüzde 0.3 kayıpla tamamlamış oldu.

                "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarına altında gerçekleşirken, düşük işlem hacimli seanslar gerçekleşmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da toplamda 2,984 kg altın, 2,424 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."
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                Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik ve çeyrek-gram altın fiyatları ne kadar oldu? Düşüş sürat kazanıyor! 4,1 ve 7 TL serice...