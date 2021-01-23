Altın fiyatlarındaki hareketli seyir devam ederken gözler hafta sonu alış satış fiyatları hakkındaki son duruma çevrildi. 22 ayar bilezik, yarım, gram ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı yatırımı olanlar tarafından merakla sorgulanıyor. Bir önceki gün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 443,2 liradan tamamladı. Gram altın, dün güne değer kazancıyla başladı. Peki, 18-22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda yaşanan son gelişmeler...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?