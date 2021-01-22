112 Acil Çağrı Merkezi personel alımları ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca Çağrı merkezinde işe başlayabilmek için başvuru şartları da araştırılıyor. "İçişleri Bakanlığı 112 Acil Çağrı Merkezi personel alımı olacak mı" sorusu son günlerde gündem olmuştu. İçişleri Bakanlığı güncel personel alım ilanı duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevlendirilmek üzere, sözleşmeli personel alınacağı belirtildi. İşte 112 Acil Çağrı Merkezi personel alımı başvuru şartları ve alım detayları... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ PERSONEL ALIMI
Yapılan açıklamanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi personel alımı başvuru şartları merak konusu oldu.
İçişleri Bakanlığı'nın personel alımlarında en yüksek alım ise 112 Acil Çağrı Merkezlerinde ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında olacak.
Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak.