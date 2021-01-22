27 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu açıklandı! BİM aktüel katalog bu hafta neler var? Koşu bandı, spor aletleri...

27 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. BİM aktüel katalog listesi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Tüketiciler, marketlerin yayınladığı aktüel ürünler listesini merak ediyor. Böylelikle birçok fırsat ürünü uygun fiyatlarla satın alınabiliyor. BİM aktüel katalog listesine haberimizden ulaşabilir ve bu haftaki indirimli ürünleri görüntüleyebilirsiniz.

27 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

Dijitsu 65" Uydu Alıcılı Smart Led Televizyon 4.999 TL

Voit V-Fit Katlanabilir Koşu Bandı 2.499 TL

Kumtel Mini Fırın 299 TL

Kumtel Aspiratör 149 TL

Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 79,90 TL

LAVA Ocak Üstü Döküm Tost Makinesi 119,90 TL