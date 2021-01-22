27 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu açıklandı! BİM aktüel katalog bu hafta neler var? Koşu bandı, spor aletleri...

27 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. BİM aktüel katalog listesi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Tüketiciler, marketlerin yayınladığı aktüel ürünler listesini merak ediyor. Böylelikle birçok fırsat ürünü uygun fiyatlarla satın alınabiliyor. BİM aktüel katalog listesine haberimizden ulaşabilir ve bu haftaki indirimli ürünleri görüntüleyebilirsiniz.
27 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
Dijitsu 65" Uydu Alıcılı Smart Led Televizyon 4.999 TL
Voit V-Fit Katlanabilir Koşu Bandı 2.499 TL
Kumtel Mini Fırın 299 TL
Kumtel Aspiratör 149 TL
Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 79,90 TL
LAVA Ocak Üstü Döküm Tost Makinesi 119,90 TL
Chef's Wok Tava 28 cm 49,90 TL
Mutfak Yer Seti 2'li 19,90 TL
Dikdörtgen Tepsi 5,95 TL
SCHWARTZ Katı Meyve Sıkacağı 249 TL
Favori, Kulak ve Burun Kılı Düzeltem Seti 39,90 TL
SCHWARTZ Saç Kesme Makinesi 89,90 TL
Voit Katlanabilir Manyetik Bisiklet 699 TL
Dynamic Egzersiz Sehpası 379 TL
Dambıl Seti 99,90 TL
Flex Bar 49,90 TL
Polosmart Smartlife Akıllı Bileklik 79,90 TL
Işıklı Wireless Speaker 69,90 TL
Esneme Bandı 19,90 TL
Pilates / Yoga Matı 29,90 TL