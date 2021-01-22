Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) İstanbul Merkezi Tanıtım Töreni"ne video konferans yöntemiyle katıldı.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "OECD İstanbul Merkezi'nin kuruluşuyla Türkiye ve OECD arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyoruz.



DÜNYAYI YENİDEN VE DAHA İYİ İNŞA ETME VAKTİDİR

Vakit, pandemi sonrası dünyayı yeniden ve daha iyi inşa etme vaktidir. OECD İstanbul Merkezi'nden bu manada önemli katkı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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