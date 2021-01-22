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    • 22.01.2021 14:58
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    SON DAKİKA: Ticaret Bakanı : merkezi kuruluyor! Yeni dönem başlıyor

    Son dakika haberi: Ticaret Bakanı : " Merkezi'nin kuruluşuyla ve OECD arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyoruz."

    AA
    OECD-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem

    Ticaret Bakanı , "İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) İstanbul Merkezi Tanıtım Töreni"ne video konferans yöntemiyle katıldı.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, " Merkezi'nin kuruluşuyla ve OECD arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyoruz.

    DÜNYAYI YENİDEN VE DAHA İYİ İNŞA ETME VAKTİDİR
    Vakit, pandemi sonrası dünyayı yeniden ve daha iyi inşa etme vaktidir. OECD İstanbul Merkezi'nden bu manada önemli katkı bekliyoruz."     ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: OECD İstanbul merkezi kuruluyor! Yeni dönem başlıyor