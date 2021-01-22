Piyasanın çok daha altında fiyatlara satılan otomobillere ulaşmanızı sağlayan sistemde belli aralıklarla satış yapılıyor ama bu kez çok daha fazla sayıda aracın satışa çıkarıldığını gördük. 2021 yılı Ocak ayında araba şirketleri indirimli sıfır araç fiyatlarını duyurmaya başladılar. Ancak dar gelirli bir çok vatandaş ikinci el uygun fiyat araştırması yapıyorlar. Ticaret Bakanlığı ihale ile ikinci el araba satışı yapıyor. 2021 yılı Ocak ayı içerisinde bir çok araç satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan araçlarda Volkswagen, BMW, Hyundai marka araçların da olduğu görüldü. Hyundai araç 15 bin TL'den ihale ile satışı çıktı. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Elektronik ihalenin (e-ihale) amacı nedir?
4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelen eşyanın satışlarının elektronik ortama taşınarak satışlara katılan kişi sayısı ile rekabetin daha da arttırılması ve bu suretle tasfiyelik eşyadan elde edilen gelirlerin artırılması amaçlanmaktadır.
E-İHALE GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
www.eihale.gov.tr adresi üzerinden, Üye ol butonu yardımıyla sisteme girişte kullanacağınız kullanıcınızı oluşturarak E-İhale sistemini kullanmaya başlayabilirsiniz.
E-devlet üzerinden de TC Kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek sisteme giriş yapabilirsiniz.