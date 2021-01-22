Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.01.2021 13:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.01.2021 13:44
    ABONE OL

    Hyundaı , , , araba almak isteyenler dikkat: 15 binden başlayan fiyatla satışa çıkıldı!

    Araba almak isteyen vatandaşlar ikinci el araç fiyatlarını araştırıyorlar. Araç fiyatları düşer mi ne zaman düşer bilemiyoruz ama bu dönemde kaçırılmayacak bazı fırsatlar da karşımıza çıkıyor. Ticaret Bakanlığı araba almak isteyen vatandaşlara çok güzel bir fırsat veriyor. Her ay ikinci el araçlar ihale ile satışa çıkarılıyor. Uygun fiyattan satışa çıkan araçlar için e-devlet üzerinden e-ihale uygulamasına giriş yaparak ihalelere katılabilirler. 2021 Ocak ayında satışa çıkan araçlar arasında, , , Hyundai marka araçların da olduğu görüld. E-ihale sistemi hakkında bilgisi olmayanlar araştırma yapmaya başladı. İşte E-ihale nedir? Gümrükteki arabalar nasıl alınır?

    takvim.com.tr
    Araba almak isteyenler dikkat: 15 binden başlayan fiyatla satışa çıkıldı!

    Piyasanın çok daha altında fiyatlara satılan otomobillere ulaşmanızı sağlayan sistemde belli aralıklarla satış yapılıyor ama bu kez çok daha fazla sayıda aracın satışa çıkarıldığını gördük. 2021 yılı Ocak ayında araba şirketleri indirimli sıfır araç fiyatlarını duyurmaya başladılar. Ancak dar gelirli bir çok vatandaş ikinci el uygun fiyat araştırması yapıyorlar. Ticaret Bakanlığı ihale ile ikinci el araba satışı yapıyor. 2021 yılı Ocak ayı içerisinde bir çok araç satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan araçlarda Volkswagen, BMW, Hyundai marka araçların da olduğu görüldü. Hyundai araç 15 bin TL'den ihale ile satışı çıktı. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    Elektronik ihalenin (e-ihale) amacı nedir?

    4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelen eşyanın satışlarının elektronik ortama taşınarak satışlara katılan kişi sayısı ile rekabetin daha da arttırılması ve bu suretle tasfiyelik eşyadan elde edilen gelirlerin artırılması amaçlanmaktadır.

    E-İHALE GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

    www.eihale.gov.tr adresi üzerinden, Üye ol butonu yardımıyla sisteme girişte kullanacağınız kullanıcınızı oluşturarak E-İhale sistemini kullanmaya başlayabilirsiniz.

    E-devlet üzerinden de TC Kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek sisteme giriş yapabilirsiniz.

        İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir.

        İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.

        Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.

        E-İHALE NEDİR?

        E-İhale, Elektronik İhale veya Online İhale sistemi B2B alanında kullanılan bir satınalma yöntemidir. Bir Alıcı şirketin ve ona mal veya hizmet satmak isteyen birden çok şirketin olduğu durumlarda kullanılır. 600 binin üzerinde kullanıcısı bulunan e-ihale sistemiyle 2014'ten bugüne kadar Türkiye'de 26 bin 486 araç ve 13 bin 522 eşya satıldı.

        Sistem hakkında bilgi veren Erenköy Tasfiye İşletme Müdürü Gülten Kılınç, "Ticaret Bakanlığı'na bağ olarak Türkiye çapında Tasfiye İşletme Müdürlükleri olarak gümrükte kalan malların tasfiye ve satışını yapmak üzere tüm malların eşya ve araçların ekonomiye kazandırılmak için kurulmuş bir kuruluşuz. Gümrükte kalan tasfiyelik eşya ve araçların en etkin ve ulaşılabilir boyutta yapılabilecek bir modeldir e-ihale sistemi.

        E-ihale, eihale.gov.tr sitesinden, mobil uygulamadan ve e-devletten rahatlıkla girilebilinir. eihale.gov.tr adresinden gerçek ve tüzel kişiler Türkiye'de yerleşik olarak ücretsiz üyelik yapabilirler" dedi.

        E-İHALE SİSTEMİNE GİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Hyundaı Volkswagen, BMW, Opel, Renault araba almak isteyenler dikkat: 15 binden başlayan fiyatla satışa çıkıldı!