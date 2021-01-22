Türkiye Bankalar Birliği (TBB), finansal tüketicilere sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin ücret, komisyon ve masraf bilgilerine yer verilen www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr adresli internet sitesinde güncelleme yapıldığını duyurdu. Buna göre, Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Vakıfbank ve diğer tüm banka müşterileri, bankaların hem ticari hem de bireysel müşterilerinden alabilecekleri ücretlere ilişkin bilgiler internet sitesinde yer alacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
TBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Bankalar tarafından finansal tüketicilere sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin ücret, komisyon ve masraf bilgilerine yer verilen www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr adresli internet sitesinde güncelleme yapılmıştır.
Siteye, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen 'Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) çerçevesinde, Türkiye Katılım Bankaları Birliği işbirliğinde yapılan çalışmalar neticesinde, bankaların ticari krediler, dış ticaret, nakit yönetimi ve ödeme sistemleri kategorileri kapsamında sunacakları ürün ve hizmetler karşılığında ticari müşterilerden alabilecekleri ücretlerde öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması, kavram ve terim birliğinin sağlanması amaçlarıyla tahsil edilebilecek ücretlere ilişkin bilgiler eklenmiştir.