Döviz kurlarındaki son durum ve dolar, euro ve sterlin kuru alış satış fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul serbest piyasada dolar 7,3720 liradan, avro 8,9820 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3690 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9500 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? İşte kapanış gününde dolar ve alış satış fiyatları

DOLAR, EURO VE STERLİN KURU NE KADAR OLDU?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: