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    • Ekonomi
    • 22.01.2021 17:36
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    • 22.01.2021 17:36
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    , ve sterlin kuru ne kadar oldu? 22 Ocak 2021 döviz kurları! Dolar ve euro haftayı nasıl kapattı?

    Haftanın son işlem gününde , ve sterlin döviz kurlarındaki alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorları üzerinden yoğun olarak sorgulanıyor. Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası 7,3497'ye kadar gerileyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 7,3683'ten tamamladı. Peki, dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? Dolar ve oldu? İşte 22 Ocak 2021 döviz kurları

    Dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu?

    Döviz kurlarındaki son durum ve dolar, euro ve sterlin kuru alış satış fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul serbest piyasada dolar 7,3720 liradan, avro 8,9820 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3690 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9500 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? İşte kapanış gününde dolar ve alış satış fiyatları

    DOLAR, EURO VE STERLİN KURU NE KADAR OLDU?

    İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

    PERŞEMBE CUMA
    Alış Satış Alış Satış
    ABD Doları 7,3680 7,3690 7,4100 7,4110
    Avro 8,9490 8,9500 9,0130 9,0140
    Sterlin 10,0900 10,1300 10,0810 10,1320
    İsviçre Frangı 8,2830 8,3250 8,3360 8,3770
    ANKARA
    ABD Doları 7,3380 7,4180 7,3800 7,4600
    Avro 8,9090 8,9890 8,9730 9,0530
    Sterlin 10,0300 10,2400 10,0210 10,2310

    ALTININ KİLOGRAMI 441 BİN LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 441 bin liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 441 bin lirayı, en yüksek ise 444 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 441 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 512 milyon 923 bin 24,87 lira, işlem miktarı ise 1.163,92 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 527 milyon 412 bin 756,18 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.

    RUS PİYASALARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

    Rus rublesi ve borsası, petrol fiyatlarındaki gerileme ve ABD'deki yeni yönetimin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulama risklerinin artmasıyla haftanın son gününde düşüşe geçti.

    Brent petrolün varil fiyatının 55 doların altına inmesiyle, dolar/ruble paritesi yüzde 1,5 artarak 74,9 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 1,5 yükselişle 91,2'ye çıktı.

    Moskova Borsası (MICEX), günün ilk yarısında yüzde 1,6 değer kaybederek 3.368 puana, RTS endeksi de yüzde 3'ün üzerinde azalarak 1.417 puana geriledi.

    Analistler, petrol fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra, ABD'de göreve gelen yeni yönetimin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulama risklerinin artmasının Rus piyasalarında endişeye sebep olduğunu belirterek, konuyla ilgili haber akışının fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

        AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI

        Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,92 azalışla 407,10 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,77 değer kaybıyla 13.800 puan oldu.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 azalışla 6.671 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 düşüşle 5.533 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,88 değer kaybıyla 8.051 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,47 azalarak 22.103 puanda bulunuyor.

        Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,13 azalışla 1,2152 seviyesinden işlem görüyor.

        Dün, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmemesine karşın, ECB Başkanı Christine Lagarde"ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış ve bununla ilgili kısıtlamaların ekonomiye zarar verdiğini söylemesinin ardından etkili olan satıcılı seyrin bugün de devam ettiği görülüyor.

        Analistler, bugün açıklanan verilere göre Almanya'da öncü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ocakta 57,0 ile beklentilerin hafif altında kaldığını belirterek, öğleden sonra ABD'de açıklanacak PMI verileri ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.

        ASYA BORSALARI GERİLEDİ

        Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış ve bu kapsamda alınan sert tedbirlerin etkisiyle haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

        Çin'de, Kovid-19 vaka sayısının hızla artmasının ardından Şanghay kentinde iki hastane karantinaya alınırken, yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmekten kaçınmaları çağrısında bulundu. Öte yandan ülkede başkent Pekin'de yurt dışından gelenler için karantina süresi 14 günden 28 güne çıkarıldı.

            Ay takvimine göre, 12 Şubat'ta başlayacak olan Çin yeni yılı tatili öncesinde yaşanan bu gelişmeler, ABD'deki teşvik paketi ve hızlanan aşı çalışmalarına ilişkin iyimserliği baskıladı.

            Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 azalarak 3.607 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 3.141 puan oldu.

            Japonya'da aralık ayı çekirdek enflasyonu yüzde eksi 1 ile beklentilere yakın gerçekleşirken, ocak ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi 49,7 ile eşik değerin altında kaldı. Verilerin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 28.631 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 artışla 103,7 seviyelerine yükseldi.

            Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 kayıpla 49.042 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,5 düşüşle 29.470 puanda seyrediyor.
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            Haberler Ekonomi Dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? 22 Ocak 2021 döviz kurları! Dolar ve euro haftayı nasıl kapattı?