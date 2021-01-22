Döviz kurlarındaki son durum ve dolar, euro ve sterlin kuru alış satış fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul serbest piyasada dolar 7,3720 liradan, avro 8,9820 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3690 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9500 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? İşte kapanış gününde dolar ve alış satış fiyatları
DOLAR, EURO VE STERLİN KURU NE KADAR OLDU?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,3680
|7,3690
|7,4100
|7,4110
|Avro
|8,9490
|8,9500
|9,0130
|9,0140
|Sterlin
|10,0900
|10,1300
|10,0810
|10,1320
|İsviçre Frangı
|8,2830
|8,3250
|8,3360
|8,3770
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3380
|7,4180
|7,3800
|7,4600
|Avro
|8,9090
|8,9890
|8,9730
|9,0530
|Sterlin
|10,0300
|10,2400
|10,0210
|10,2310
ALTININ KİLOGRAMI 441 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 441 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 441 bin lirayı, en yüksek ise 444 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 441 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 512 milyon 923 bin 24,87 lira, işlem miktarı ise 1.163,92 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 527 milyon 412 bin 756,18 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.
RUS PİYASALARI DÜŞÜŞE GEÇTİ
Rus rublesi ve borsası, petrol fiyatlarındaki gerileme ve ABD'deki yeni yönetimin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulama risklerinin artmasıyla haftanın son gününde düşüşe geçti.
Brent petrolün varil fiyatının 55 doların altına inmesiyle, dolar/ruble paritesi yüzde 1,5 artarak 74,9 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 1,5 yükselişle 91,2'ye çıktı.
Moskova Borsası (MICEX), günün ilk yarısında yüzde 1,6 değer kaybederek 3.368 puana, RTS endeksi de yüzde 3'ün üzerinde azalarak 1.417 puana geriledi.
Analistler, petrol fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra, ABD'de göreve gelen yeni yönetimin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulama risklerinin artmasının Rus piyasalarında endişeye sebep olduğunu belirterek, konuyla ilgili haber akışının fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.