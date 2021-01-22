



Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Her gün yaklaşık 900 Bitcoin basılıyor" başlıklı analizinde, "Glassnode, dolaşan 18.6 milyon Bitcoin'in yaklaşık yüzde 80'inin şu anda 'likit olmayan' cüzdanlarda depoladığını tahmin ediyor" dedi ve ekledi:







"Likit Bitcoin cüzdanları, Ocak ayı başında 175,000 Bitcoin'den son bir ay içinde 270,000 BTC'ye yükseldi. Her gün yaklaşık 900 Bitcoin basılıyor. Glassnode'a göre, bu ortalamanın sadece üçte biri Temmuz 2020'den bu yana borsalara gönderiliyor.