Taşeron işçi ikramiye zammı var mı? 2021 4d'li taşeron işçiye ilave tediye (1. taksit) ödemesi hesaba yattı mı?

Kamuda işçi statüsünde çalışanlara ücret sistemine bakmadan devlet desteği olarak verilen tediye için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. 2020 yılında ilk ilave tediye ödemesi 31 Ocak, ikincisi ise 22 Mayıs'ta verilmiş, 3. ilave tediye ödemesi 27 Temmuz'da, 4. İlave tediye ödemesi de 14 Aralık tarihinde ödenmişti. 2021 yılı 4d işçi ilave tediye ilk taksit ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. 52 günlük ücretleri tutarında yapılan ödeme kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine 4 taksit halinde veriliyor. 1. taksit ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 2021 ilave tediye tarihleri… Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Tediye ödemeleri ne zaman 2021?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, ilave tediyenin birinci yarısının 29/01/2021, diğer yarısının 11/05/2021 tarihinde ödenmesine, yer altı işlerinde çalışanlara ise ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.
İlave tediye ödemesi ne kadar?
Kadrolu kamu ve taşeron işçilerine verilen 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde veriliyor. 1. ilave tediye taksit ödemesi hesaplanırken işçinin aldığı brüt ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Hesaplamadan sonra, SGK prim ve gelir vergisine ek olarak damga vergisi de kesiliyor.
Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası 29 Ocak tarihinde hesaplara yatacak.