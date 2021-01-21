Taşeron işçi ikramiye zammı var mı? 2021 4d'li taşeron işçiye ilave tediye (1. taksit) ödemesi hesaba yattı mı?

Kamuda işçi statüsünde çalışanlara ücret sistemine bakmadan devlet desteği olarak verilen tediye için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. 2020 yılında ilk ilave tediye ödemesi 31 Ocak, ikincisi ise 22 Mayıs'ta verilmiş, 3. ilave tediye ödemesi 27 Temmuz'da, 4. İlave tediye ödemesi de 14 Aralık tarihinde ödenmişti. 2021 yılı 4d işçi ilave tediye ilk taksit ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. 52 günlük ücretleri tutarında yapılan ödeme kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine 4 taksit halinde veriliyor. 1. taksit ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 2021 ilave tediye tarihleri… Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...