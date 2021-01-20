Taşerona hangi sosyal haklar verilecek? Belediye 4/d'li kamu işçisi ve taşeronda müjde: Yüzde 70 maaş zammı yapıldı

Türkiye'de kamuda çalışan kesim arasında en çok mağduriyet yaşayanlar taşeron işçiler oldu. 2017 yılında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçilerin kadroya alınmaları sağlandı. O dönem yapılan sözleşme gereği bu işçilere 6 ayda bir yüzde 4 zam verilmesi kararlaştırıldı. Bu bağlamda Ordu'nun AK Parti'li Gölköy Belediyesi rekor bir TİS zammına imza attı. Edinilen son dakika bilgilerine göre belediye bünyesinde 2 bin 400 TL olan en düşük işçi maaşına 1700 liraya yakın zamla birlikte en düşük işçi maaşı 4 bin 100 TL'ye yükseltti. Peki taşerona hangi sosyal haklar verilecek? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
YÜZDE 70 ZAM GELDİ
2021 yılı için belirlenen asgari ücretin üstünde maaş veren AK Parti'li belediyeler arasında rekor Gölköy Belediyesi'nden geldi. Belediye-İş Sendikası ile Gölköy Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre personele en az yüzde 70 zam yapıldı.
Gölköy Belediyesi'nde yapılan zamla birlikte 2 bin 400 lira olan en düşük maaş 4 bin 100 lira oldu. Belediye Başkanı Fikri Uludağ, "Çalışanlarımız ne kadar mutlu olursa belediye olarak yapacağımız çalışmalarda o kadar başarılı oluruz" açıklamasında bulundu.
TAŞERON İLÇİLERE YÜZDE KAÇ MAAŞ ZAMMI VERİLECEK?
Taşeron işçiler TİS görüşmelerinden çıkacak haberleri bekliyorlar. Sendikalar Çalışma Bakanlığı'na taşeron işçilerin maaşları için yüzde 25 zam oranı teklif ettiler. Ancak bu oran yüksek bulunurken sendikalar bu zam teklifinin içerisinde önceki yıllarda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesinin de olduğunu belirttiler. Bu konuda geri adım atan bakanlık yetkilileri zam konusunun yine de yüksek olduğunu söyleyerek yüzde 16 zam teklif ettiler. Bakanlık ile sendikalar arasındaki pazarlıklar devam ediyor.
TAYİN HAKKI VERİLECEK Mİ?
Taşeron işçiler diğer kamu işçilerinin bazı haklarından da mahrum durumdalar. Bunun için bazı sosyal haklarda düzenleme yapılması gerekiyor. Taşeron işçiler öncelikle tayin hakkı istiyorlar. Ancak bu konuda yüzde yüz çözüm olacak bir formül henüz üretilemedi. Yine de kurum içi tayin hakkı konusunda Çalışma Bakanlığı sıcak bakıyor. Yapılan görüşmeler sonucunda tayin hakkı ile alakalı olarak da bir karar verilecek.