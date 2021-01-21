Migros’ta hisse satışı yapılıyor (Ekonomi haberleri)

Kenan Investments SA, Migros Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu yüzde 11.77'lik hissesinin pay başına 44,15 liraya satışı konusunda Goldman Sachs International ile anlaşmaya varıldığını, satışın 26 Ocak'ta tamamlanmasının beklendiğini duyurdu. Açıklamada, Kenan Investments SA'nın Lüksemburg'da kurulu bir yatırım holding şirketi ve BC Partners LLP iştirakleri tarafından yönetilen fonlara ait olduğu anımsatıldı.
MUZ TÜCCARLARINA SORUŞTURMA AÇILDI
Rekabet Kurulu, Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçeleri sınırları içinde muz toptan ticareti yapan 17 teşebbüs ve bir dernek hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Muz toptan ticaretiyle iştigal eden söz konusu teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma karara bağlandı. Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
MAKİNECİLERDEN 17 MİLYAR DOLAR
Türkiye'nin makine ihracatı geçen yıl 17.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatta yüzde 4.5'lik düşüş yaşansa da küresel salgına rağmen kayıp sınırlı kaldı. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, dünya makine ihracatının arttığı yıllarda tüm rakiplerinden daha hızlı artış sağladıklarını, küresel ticaretin daraldığı 2020'de de ihracat düşüşünü sınırlı tutmayı başardıklarını söyledi.
GİZLİ REKORTMEN
Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu. 2019 yılı gelir vergisi rekortmeni isminin açıklanmasını istemezken, listenin 2'nci sırasında 70 milyon 510 bin liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı. Kurumlar vergisi rekortmeni de 11 milyar 51 milyon 920 bin lira vergi tahakkuk ettirilen Merkez Bankası oldu.
ÜRETİCİDE 2.5 MARKETTE 8 TL
Eskişehir'de büyükbaş hayvan üreticilerinden 2 lira 55 kuruşa satın alınan süt, marketlerde 7-8 lira arasında satılıyor. Hayvanlardan sağılan ilk sütler ve sonradan işlenenler arasındaki fiyat farkının fazla olduğunu belirten süt üreticisi Abdullah Türkmen, "Sütü işlemeyi düşünürsek, en fazla 1 lira eklenir. 1 lira da yol masrafı olsun, en fazla satılacak rakam 5.5 lira olmalıdır. 8 liraya ulaşması çok tuhaf" dedi.
TALEPTE NORVEÇ SOMONUNU GEÇTİ
Karadeniz somonu olarak da anılan Türk somonuna vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Türk somonu, iç piyasada Norveç somonunu solladı. Sezon başında kilosu 70 liraya kadar satılan 'Türk somonu'nun fiyatı 30 liraya kadar düştü. Balıkçı Kenan Balcı, Norveç somonunun pahalı olmasından dolayı vatandaşların aynı besin değerlerine sahip Türk somonunu tercih ettiğini, fiyatların yarı yarıya düştüğünü kaydetti.
BAHÇEDE BEDAVA AKTARDA 100 TL
Bursa'da zeytinleri budamaya başlayan üreticiler, aktarlarda kilosu 100 liraya satılan zeytin yapraklarını bedava dağıtıyor. Coronavirüs'ten korunmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği zeytin yaprağını isteyenlere ücretsiz verdiklerini belirten üreticiler, şöyle konuştu: "Yaprakların 100 liraya satıldığını duyduk. Budadığımız yapraklar yok olacağına vatandaş faydalansın. Ama yaprakları ağaçların üzerinden kesmesinler."