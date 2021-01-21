Migros’ta hisse satışı yapılıyor (Ekonomi haberleri)

GİZLİ REKORTMEN

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu. 2019 yılı gelir vergisi rekortmeni isminin açıklanmasını istemezken, listenin 2'nci sırasında 70 milyon 510 bin liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı. Kurumlar vergisi rekortmeni de 11 milyar 51 milyon 920 bin lira vergi tahakkuk ettirilen Merkez Bankası oldu.